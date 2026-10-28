Números de Oro

Números de Oro LA GACETA: una lectora ganó $12 millones y duplicó el premio con Tarjeta Sol

El pozo vuelve a su monto inicial de $4.000.000 para el próximo sorteo.

NÚMEROS DE ORO DE LA GACETA. El entretenimiento que une a los tucumanos.
NÚMEROS DE ORO DE LA GACETA. El entretenimiento que une a los tucumanos.
Por Redacción LA GACETA Hace 1 Hs

La emoción se hizo presente en una nueva edición de Números de Oro. Esta semana, una participante se convirtió en la ganadora del pozo acumulado de $12.000.000 del clásico entretenimiento de LA GACETA. Además, por ser usuario de Tarjeta Sol, duplicó su premio y se llevó un total de $24.000.000.

Después de varias semanas de acumulación, la lectora logró completar su tarjeta y quedarse con los millones, renovando la alegría y el entusiasmo que cada viernes acompañan a miles de tucumanos que participan de esta propuesta.

Tras conocerse a la ganadora, el pozo vuelve a su monto inicial de $4.000.000 para el próximo sorteo. De esta manera, la expectativa se renueva y los lectores tendrán una nueva oportunidad de ganar un importante premio este viernes.

El beneficio de Tarjeta Sol permite a sus usuarios duplicar el monto del premio si resultan ganadores de Números de Oro. Para acceder a esta ventaja, pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de LA GACETA, ubicada en La Rioja 265.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Esta nota es de acceso libre.
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