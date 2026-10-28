Números de Oro LA GACETA: una lectora ganó $12 millones y duplicó el premio con Tarjeta Sol

La emoción se hizo presente en una nueva edición de Números de Oro. Esta semana, una participante se convirtió en la ganadora del pozo acumulado de $12.000.000 del clásico entretenimiento de LA GACETA. Además, por ser usuario de Tarjeta Sol, duplicó su premio y se llevó un total de $24.000.000.
Después de varias semanas de acumulación, la lectora logró completar su tarjeta y quedarse con los millones, renovando la alegría y el entusiasmo que cada viernes acompañan a miles de tucumanos que participan de esta propuesta.
Tras conocerse a la ganadora, el pozo vuelve a su monto inicial de $4.000.000 para el próximo sorteo. De esta manera, la expectativa se renueva y los lectores tendrán una nueva oportunidad de ganar un importante premio este viernes.
El beneficio de Tarjeta Sol permite a sus usuarios duplicar el monto del premio si resultan ganadores de Números de Oro. Para acceder a esta ventaja, pueden retirar sus tarjetas selladas de 17.30 a 20.30 en la sede de LA GACETA, ubicada en La Rioja 265.
También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $400.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.