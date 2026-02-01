Ternura y trinchera: primera convocatoria editorial

Lejos de todo romanticismo, la editorial es un lugar de encuentro, de un íntimo vínculo con lxs autorxs. Es un trabajo artesanal y hecho a pulmón. Es algo serio, y lo último que haríamos sería currar con gente que entrega su obra cargada de expectativas. La decisión de lanzar esta convocatoria está ligada a la política de la editorial: no hacer oídos sordos y prestar atención a lo que convulsiona. En una era atravesada por la desinformación, el trolleo, el doxeo, el odio y el rencor que circulan en la calle virtual, esta convocatoria aparece como una respuesta. Pero no desde la inocencia ni la tontería, sino desde otra forma posible de vincularnos con la sociedad y con las individualidades. También es una resistencia a la hiperconectividad: salir de la virtualidad adictiva y escatológica, volver a tocar pasto y a tocar libros. Se siente un regreso a lo analógico, a la palabra oral, a la palabra en papel, a la materialización de las ideas frente a su digitalización constante. Darle cuerpo a los textos, sacarlos de la pantalla o del chip, y volver a lo humano en un mundo donde la cultura está recibiendo golpes duros.