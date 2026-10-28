El Gobierno disolvió el IOSFA: cómo se gestó el cierre de la obra social militar

La normativa establece que el proceso de liquidación estará a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. También dispone que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) determine los puestos de trabajo necesarios y defina qué empleados serán transferidos. El resto del personal quedará sujeto a las disposiciones previstas en el decreto. En tanto, los trabajadores de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina que prestan servicios en el organismo deberán regresar a sus dependencias de origen.