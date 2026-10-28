Juan Pablo Cozzani, arquero de Platense, antes de enfrentar a Atlético Tucumán: “Ya no nos miran como una casualidad”

Platense quiere seguir haciendo historia. Después de conquistar su primer título en la máxima categoría, el “Calamar” buscará esta noche dar otro paso importante cuando enfrente a Atlético Tucumán, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por las semifinales de la Copa Argentina. En la previa, Juan Pablo Cozzani, arquero del conjunto de Vicente López, destacó el crecimiento del equipo y dejó en claro que el plantel no se conforma con lo conseguido.