Errores, responsables y soluciones: ex dirigentes de San Martín analizan el presente desde su experiencia

La receta para 2027

De Camilo no se mostró optimista. “Si esta gente no cambia al ciento por ciento, los resultados deportivos tampoco van a llegar”, anticipó. Diarte quiere otro DT. “Primero hay que elegir un entrenador con historia acá y que haya dado resultados”, planteó, y mencionó a Pablo De Muner y a la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi. “Ahora está Orfila, pero para mí tiene que venir alguien que ya haya pasado por San Martín”, insistió, en referencia a Alejandro Orfila, a quien la conducción pretende sostener. Para el armado, propuso a Juan Amador Sánchez como mánager. “Es una persona que conoce la casa y que tiene contactos. Hay que poner esa visión para definir al técnico y a los jugadores que rindan”, fundamentó.