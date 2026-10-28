Atlético Tucumán vs. Platense: 10 curiosidades de la semifinal de la Copa Argentina

La Copa Argentina pondrá esta noche a Atlético Tucumány Platense frente a una oportunidad histórica. Desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, ambos equipos buscarán quedarse con uno de los lugares disponibles en la final. El partido reunirá a dos clubes con recorridos diferentes en la competencia, pero también con antecedentes, estadísticas y particularidades que le agregan atractivo a la semifinal. Estas son diez curiosidades para tener en cuenta antes del encuentro.