Atlético Tucumán vs. Platense: 10 curiosidades de la semifinal de la Copa Argentina
El “Decano” y el “Calamar” se enfrentarán esta noche, desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Los antecedentes, las estadísticas y las marcas que acompañan a los dos equipos en la previa del encuentro.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán y Platense se enfrentan esta noche en Salta, desde las 21.15, para definir a uno de los finalistas de la Copa Argentina.
- El Decano llega con su mejor racha goleadora en el torneo, mientras que el Calamar sostiene un invicto de 11 partidos y recibió un solo gol en esta edición.
- El cruce definirá si Platense alcanza su primera final histórica en la copa o si Atlético Tucumán vuelve al partido definitorio como en la edición 2017.
La Copa Argentina pondrá esta noche a Atlético Tucumány Platense frente a una oportunidad histórica. Desde las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, ambos equipos buscarán quedarse con uno de los lugares disponibles en la final. El partido reunirá a dos clubes con recorridos diferentes en la competencia, pero también con antecedentes, estadísticas y particularidades que le agregan atractivo a la semifinal. Estas son diez curiosidades para tener en cuenta antes del encuentro.
1. Salta, escenario de un viejo enfrentamiento: No será la primera vez que Atlético y Platense se crucen en el Padre Martearena por la Copa Argentina. En su anterior enfrentamiento por el certamen, correspondiente a los 32avos de final de la edición 2019, el equipo tucumano consiguió imponerse por 1-0. Gervasio Núñez fue el autor del único gol.
2. Una semifinal después de 11 años: El estadio Padre Ernesto Martearena volverá a recibir un encuentro de semifinales de la Copa Argentina después de más de una década. La última vez fue el 23 de octubre de 2015, cuando Rosario Central derrotó 1-0 a Racing. Anteriormente, en 2012, la “Academia” había eliminado por penales a River en el mismo escenario.
3. Entre los 20 mejores de la historia: Atlético Tucumán ocupa el puesto 18 de la clasificación histórica de la Copa Argentina, según las estadísticas publicadas por El Gráfico. El “Decano” acumula 36 encuentros disputados, con un balance de 16 victorias, nueve empates y 11 derrotas.
4. Diez partidos sin quedarse en cero: Una de las principales fortalezas del conjunto tucumano ha sido su capacidad para convertir. Atlético lleva diez encuentros consecutivos de Copa Argentina marcando al menos un gol durante el tiempo reglamentario. Nunca había conseguido una seguidilla semejante en este torneo.
5. Más goles que en su campaña de 2017: La presente edición ya representa un récord ofensivo para Atlético. Sus diez conquistas superan la cantidad que había conseguido en cualquiera de sus participaciones anteriores, incluida aquella de 2017 en la que llegó hasta la final frente a River.
6. Once encuentros sin perder para Platense: El equipo de Vicente López construyó una extensa serie positiva en la Copa Argentina. Acumula 11 presentaciones sin derrotas durante los 90 minutos, con cuatro triunfos y siete igualdades. La estadística contempla los resultados del tiempo reglamentario, independientemente de las definiciones por penales.
7. Una defensa que concede muy poco: En esa secuencia de 11 partidos, Platense apenas recibió cuatro tantos. El registro resulta todavía más llamativo si se considera su campaña actual: solamente le marcaron un gol en toda la edición.
8. Falcioni y un título que ya conoce: El entrenador de Atlético tiene una relación especial con la Copa Argentina. Julio César Falcioni fue campeón con Boca en la temporada 2011-2012 y, a lo largo de sus participaciones como técnico, acumuló 16 victorias, diez empates y apenas tres derrotas.
9. Palermo, con experiencia en distintos clubes: El conductor de Platense también cuenta con antecedentes en el certamen. Martín Palermo dirigió a Godoy Cruz, Arsenal, Aldosivi y al “Calamar”, con un balance de tres victorias, cinco empates y dos derrotas. Esta vez buscará alcanzar su primera final como entrenador en la competencia.
10. Dos historias diferentes en semifinales: Para Platense será su primera participación entre los cuatro mejores de la Copa Argentina moderna, después de superar a Estudiantes de La Plata en cuartos de final. Atlético, en cambio, ya atravesó esta instancia en 2017, cuando llegó al partido decisivo. Además, el “Decano” jugará por duodécima vez en el Padre Martearena, escenario donde registra seis triunfos, dos empates y tres derrotas.