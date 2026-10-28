Nació en Mar del Plata, engorda 5 kilos diarios y ahora enfrenta semanas clave para sobrevivir

Las autoridades enfatizaron una serie de restricciones estrictas para los vecinos y turistas que se acercan a la costa. Solicitaron no tocar ni alimentar a los animales, no intentar devolverlos al agua, evitar la emisión de ruidos molestos como silbatos, bocinas o música, y no encender fuego en las inmediaciones. Además, se remarcó la prohibición de circular con mascotas sueltas en la zona.