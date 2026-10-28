La Luna se está encogiendo: un estudio científico reveló cuánto redujo su tamaño

Los investigadores identificaron y cartografiaron más de 10.000 fallas jóvenes. Entre ellas hay escarpes lobulados, formaciones que aparecen cuando un bloque de la corteza se desplaza sobre otro, y pequeñas crestas que atraviesan los mares lunares, las grandes llanuras oscuras visibles desde la Tierra. Estas estructuras constituyen evidencias de la actividad tectónica vinculada con la contracción del satélite.