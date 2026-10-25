¿Cómo sigue la agenda lunar de la NASA?

La presentación servirá para explicar cómo avanzan las misiones que deben preparar futuros alunizajes tripulados. Según la arquitectura de misiones que la NASA ha descrito, Artemis III será una prueba en órbita terrestre baja antes del primer aterrizaje lunar tripulado de Artemis, que la agencia prevé para Artemis IV a principios de 2028. El calendario depende del desarrollo de varios sistemas y vehículos.
La presentación contará con la participación de Jared Isaacman, administrador de la NASA, y Amit Kshatriya, administrador asociado de la agencia. También participará Jeremy Parsons, a quien la información de la convocatoria identifica como gerente del programa Artemis. La NASA anunció que el encuentro abordará los detalles de Artemis III y el avance de los planes para regresar a la superficie lunar, aunque la convocatoria no adelanta qué anuncios concretos harán los funcionarios.
¿Cómo ver los anuncios?
La cobertura podrá seguirse en directo por Space.com. Los trascendidos anticipan que se hará una prueba en órbita antes de intentar el alunizaje. Será con Artemis III prevista para mediados de 2027 y llevará a cuatro astronautas a la órbita terrestre baja. La misión pondrá a prueba operaciones integradas entre la cápsula Orion y uno o ambos módulos de aterrizaje privados, incluidas maniobras de encuentro y acoplamiento. No se trata del alunizaje: será una prueba previa a futuras operaciones en la superficie lunar.
Los vehículos de aterrizaje involucrados son Starship, de SpaceX, y Blue Moon, de Blue Origin. La prueba permitirá evaluar cómo puede interactuar Orion con esos sistemas en el entorno orbital terrestre antes de que la agencia dependa de ellos para una misión de aterrizaje.
La NASA seleccionó a SpaceX y Blue Origin como proveedoras de módulos de aterrizaje tripulados para Artemis. Que ambas empresas formen parte del programa no determina por sí solo cuál volará en cada misión. El avance de los vehículos y las pruebas previstas serán parte de los factores que marcarán los siguientes pasos, por lo que el calendario anunciado debe entenderse como un plan sujeto a la evolución técnica.
Artemis IV apunta al polo sur lunar
Después de Artemis III, la NASA tiene como objetivo que Artemis IV lleve astronautas cerca del polo sur de la Luna a principios de 2028. La agencia la presenta como la misión que buscará realizar el primer alunizaje tripulado de Artemis. Si se cumple ese calendario, sería el primer aterrizaje lunar tripulado desde Apollo 17, en 1972, y el regreso de astronautas a la superficie lunar tras más de cinco décadas. La actualización de hoy podría aportar contexto sobre el ritmo de preparación, pero la convocatoria no anticipa una selección definitiva para Artemis IV.
El programa no se limita a una misión aislada: la NASA plantea establecer una presencia sostenida en la Luna mediante Artemis, un objetivo que requeriría una secuencia de operaciones robóticas y tripuladas. La agencia considera que la exploración sostenida del satélite exige más de un aterrizaje, aunque la información disponible no detalla el diseño de esa presencia ni un calendario completo para desarrollarla.
ð NASA actualizarÃ¡ Artemis el 23 de octubre Artemis III probarÃa en Ã³rbita terrestre el acoplamiento de Orion con mÃ³dulos de SpaceX y/o Blue Origin. Artemis IV apunta al primer alunizaje tripulado del programa, cerca del polo sur lunar, a principios de 2028. El calendario depende del avance tÃ©cnico.— Diarioà¸¿itcoinî¨ (@DiarioBitcoin) October 22, 2026