¿Cómo sigue la agenda lunar de la NASA?

Artemis IV apunta al polo sur lunar

Después de Artemis III, la NASA tiene como objetivo que Artemis IV lleve astronautas cerca del polo sur de la Luna a principios de 2028. La agencia la presenta como la misión que buscará realizar el primer alunizaje tripulado de Artemis. Si se cumple ese calendario, sería el primer aterrizaje lunar tripulado desde Apollo 17, en 1972, y el regreso de astronautas a la superficie lunar tras más de cinco décadas. La actualización de hoy podría aportar contexto sobre el ritmo de preparación, pero la convocatoria no anticipa una selección definitiva para Artemis IV.