David Silva Rojas se defendió de las acusaciones de usar IA para escribir su novela: “Yo la concebí, escribí y revisé”

Qué dijo David Silva Rojas sobre las acusaciones de usar inteligencia artificial

En su comunicado, Silva Rojas explicó que la novela surgió de una investigación sobre las condiciones de vida y trabajo de las personas que llegan a la región peruana de Ica para emplearse en el sector agrícola. Según relató, mientras transcribía las entrevistas comenzó a escribir fragmentos en primera persona, que más tarde se convirtieron en el punto de partida de la obra.