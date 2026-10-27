El perdedor radical de La batalla intacta

En la novela de Caldaroni, como en El maleficio de Hermann Broch, la locura colectiva va escalando y devorando al pueblo, hasta que se legitima ese desastre. Nene es arrojado a un contexto de degradación. Comienza a relacionarse con dos grupos políticos: Nova Irmandade Galega (N.I.G.), un grupo independentista gallego tradicionalista y, por otro lado, se vuelve secretario del Marqués de Ferroso, un turbio rentista de la aldea con aspiraciones a alcalde. Paralelamente al accionar de estas facciones, el pueblo es asediado por Sangre y Oro, una agrupación fascista que opera con violencia en la clandestinidad. Las actividades del N.I.G. se reducen a boicots, vandalismo y peleas callejeras. Mientras que el Marqués es más sólido y seduce a Nene con ciertas seguridades y favores. Las conspiraciones, la rosca política, la ilegalidad dentro de la novela, se verifica en el fraccionamiento de los conjuntos; las cohortes de los vencidos y de las víctimas se van disociando de sí mismos, en un proceso turbio y caótico. Ese clima político es el origen de la serpiente. Primero, Nene se aparta, se vuelve invisible, un fantasma en Ferroso, pero luego recoge el legado de sus familiares que hicieron política en el pueblo: su abuelo Jaime, muerto hace tiempo, fue un traficante franquista, y sus antepasados lucharon contra los rojos en la guerra civil. Esa especie de testamento político lleva a Nene a vincularse con el Marqués, compañero y amigo de su abuelo. Existe un paralelismo entre el avance de la extrema derecha española y el desarrollo del personaje Nene, de este modo la novela mantiene un diálogo con la época. Los grupos políticos retratados se asemejan a Vox o al Frente Nacional, agrupaciones españolas con militantes que también son perdedores radicales.