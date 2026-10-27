Hoy, en “Panorama Tucumano”: el triunfo de Lula en Brasil y los desafíos de rescatar en la montaña

Esta noche, "Panorama Tucumano", el programa insignia de LG Play conducido por Federico van Mameren, abordará los desafíos de la supervivencia y la coordinación de operativos de rescate en la montaña, junto a Hernán Parajón, experto en supervivencia y rescate.
Además, analizará el escenario político de Brasil ante el cuarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, en una entrevista con María José Mazzocato, licenciada en Relaciones Internacionales.
Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí. En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción, Marcelo Aguaysol abordará los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.
Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).