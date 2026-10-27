Oscar Mirkin, la CD, Alejandro Orfila y el plantel: nadie escapa al enojo de los hinchas de San Martín

Para Arreyes, el error futbolístico fue claro. “El principal error de San Martín es no traer un técnico experimentado en la categoría o, en su defecto, alguien que haya estado en Primera y que ya tenga una idea de organización”, analizó. También contó lo que escucha en su casa. “Mi hermano va a todos los partidos y le molesta la falta de compromiso. Me dice que es un desorden, porque no tenés un técnico acorde”, relató. El ejemplo es gráfico. “El ‘3’ quiere meter el gol, el ‘4’ quiere tirar el centro y descuida la marca. No tiene volantes con gol”, describió. Lejos de la rivalidad, dejó un deseo. “Me gustaría que los dos estén en Primera, más allá de la chicana: que un fin de semana venga Boca, el otro River, y tener un clásico en Primera con todo lo que lleva”, aseguró.