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“La fe nunca se pierde”: así palpitan los hinchas de Atlético la semifinal de la Copa Argentina ante Platense

En la venta de entradas hubo historias de viajes, herencias familiares y pronósticos. Algunos hinchas hablaron con LG Play antes del duelo en Salta.

Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de Atlético Tucumán colmaron las boleterías del estadio José Fierro para conseguir entradas rumbo a la semifinal de la Copa Argentina ante Platense, a jugarse en Salta.
  • Tras la venta a socios, se abrió el expendio general con tickets de hasta $120.000. El Decano accedió a esta instancia luego de eliminar a Talleres, Independiente e Independiente Rivadavia.
  • El ganador de este duelo disputará la final del certamen el 14 de noviembre frente al vencedor de la llave semifinal entre Boca Juniors y Banfield.
Resumen generado con IA

La ilusión de Atlético se midió en una fila. Desde temprano, una larga hilera de hinchas del “Decano” esperó frente al Monumental José Fierro para comprar las entradas que quedaban para la semifinal de la Copa Argentina ante Platense, que se jugará mañana, a las 21.15, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta. Algunos de ellos hablaron con LG Play antes de llegar a la boletería.

Después de la venta exclusiva para socios de ayer, hoy, desde las 11, fue el turno del público general. Las entradas cuestan $80.000 la popular, $100.000 la platea preferencial y $120.000 la platea techada, mientras que los menores de 11 años pagan $65.000. Algunos de los que esperaban pidieron no ser filmados: se habían escapado del trabajo para conseguir su lugar.

Tomás fue uno de los que aguardaban con paciencia. Contó que su pasión nació gracias a su padrino, que lo llevaba a la cancha desde los 4 o 5 años, y que con el tiempo empezó a viajar solo. También recordó la final de la Copa Argentina en Mendoza, cuando trabajaba en una juguetería y viajó sin permiso. “Casi me corrieron porque me fui igual. Todo se hace por la pasión”, contó. “Atlético es un amor para toda la vida. Siempre hay que confiar. Hemos salido de cosas peores”, agregó.

Una pasión que pasa de generación en generación

Carlos, de 72 años, viajará a Salta con su hija y su yerno. “Toda la vida. Hace 72 años que soy de Atlético”, resumió. La pasión la heredó de su padre y ya la transmitió a la siguiente generación: orgulloso, mostró la foto de su nieto de dos años, que ya juega a la pelota con la camiseta del “Decano”. Miguel, en tanto, siguió al equipo en la Copa Libertadores, con viajes a Brasil y a Ecuador, y esta vez irá con su cuñado, su hermano y su sobrino. “Creo que somos campeones”, se ilusionó.

Los pronósticos se repitieron a lo largo de la fila. Juan Manuel se animó con un 2-0, Luis habló de un 2-1 o un 2-0 y Maxi imaginó una clasificación por penales. Maxi viajará en auto con amigos y ya tiene el plan, pese a las advertencias por el estado de la ruta. “Salimos temprano de acá, comemos algo allá y el partido”, explicó.

Atlético llegó a la semifinal tras vencer 3-0 a Talleres y 4-0 a Independiente, y eliminar por penales a Independiente Rivadavia. El ganador del duelo con Platense jugará la final el 14 de noviembre ante el que salga del cruce entre Boca y Banfield.

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