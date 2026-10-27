“La fe nunca se pierde”: así palpitan los hinchas de Atlético la semifinal de la Copa Argentina ante Platense

Una pasión que pasa de generación en generación

Carlos, de 72 años, viajará a Salta con su hija y su yerno. “Toda la vida. Hace 72 años que soy de Atlético”, resumió. La pasión la heredó de su padre y ya la transmitió a la siguiente generación: orgulloso, mostró la foto de su nieto de dos años, que ya juega a la pelota con la camiseta del “Decano”. Miguel, en tanto, siguió al equipo en la Copa Libertadores, con viajes a Brasil y a Ecuador, y esta vez irá con su cuñado, su hermano y su sobrino. “Creo que somos campeones”, se ilusionó.