Política

Caso Cuadernos: la bóveda blindada de Cristina Kirchner y los objetos de valor que encontró Gendarmería

El testigo Adrián Lotocki describió una puerta "dura" con revestimiento adicional detrás. En el interior había cajas con documentación, biblioratos y bastones presidenciales.

La posible bóveda de Cristina Kirchner fue exhibida en videos y fotos.
La posible bóveda de Cristina Kirchner fue exhibida en videos y fotos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En el juicio de Cuadernos, un excomisario declaró este jueves ante la Justicia sobre una presunta bóveda blindada en la casa de Cristina Kirchner en El Calafate.
  • Se exhibieron videos del allanamiento de Gendarmería forzando una doble puerta, tras la cual hallaron documentos históricos, biblioratos y bastones presidenciales.
  • La fiscalía busca afianzar las pruebas sobre el manejo de bienes en la causa, en medio de tensiones con el testigo por imprecisiones sobre las características del lugar.
Resumen generado con IA

La audiencia de este jueves del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas tuvo como protagonista al comisario retirado Adrián Martín Lotocki, quien estuvo a cargo de los allanamientos en los domicilios de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su testimonio se centró en una puerta "dura" que daba a un ambiente sin señal de celular, donde se encontraron objetos de valor como medallas, bastones presidenciales y documentación. La fiscalía pidió que se exhibieran fotos y videos del lugar, que ocuparon buena parte de la jornada.

"Era un recipiente, no sé cómo llamarlo, si bóveda o ambiente privatizado, donde había elementos de interés de la familia", declaró Lotocki. Se trataba de un acceso con una estructura doble: por un lado, la puerta, descripta como "dura", y detrás de ella un revestimiento extra. El excomisario narró los esfuerzos de la Gendarmería para abrir esa puerta en el domicilio de la ex jefe de Estado en Calafate. "¿Era blindada esa puerta?", preguntó la fiscalía. "Aparentemente sí", respondió el testigo.

La protección de ese ambiente no se agotaba con la puerta. Las imágenes mostraron un revestimiento adicional de color blanco detrás de ella. "La puerta estaba apoyada sobre un sector diferente", describió el excomisario. Personal de Gendarmería debió destrabar esa puerta que, al momento del allanamiento, estaba cerrada. Los videos exhibieron los esfuerzos de los efectivos para abrirla. Durante la audiencia se habló de un revestimiento que parecía de madera, pero cuyo interior poseía material más duro. El policía retirado no recordó con precisión qué material era. "Puede ser hierro", dijo.

Según los investigadores, las grabaciones también reflejaron que en el interior de ese ambiente, ubicado según el excomisario "antes de subir al primer piso", había cajas con "cosas de valor" que fueron remitidas a la Justicia. "Mucha documentación, biblioratos, una carta de San Martín a O'Higgins, elementos de valor, bastones presidenciales", comentó el testigo.

La declaración del ex comisario incluyó varios contrapuntos con la fiscalía, que preguntó repetidamente cómo era la puerta, su soporte y el revestimiento, sin obtener respuestas certeras sobre su composición. Pese a mostrar fotos y videos, el testigo nunca aseveró esos detalles. "Me llamó mucho la atención que prácticamente no supiera qué es una puerta", reclamó la fiscal Fabiana León. "Sé lo que es una puerta, pero yo no soy experto en el material de la puerta", respondió Lotocki. "¿Usted piensa que hizo el relato correctamente en todos sus detalles?", volvió a preguntar la fiscal. Y el testigo indicó que contestó "lo que sí recordaba".

La fiscal León manifestó su descontento: "Lamentablemente, después quieren los abogados, pero más aún la fiscalía, lo que quiere es saber la verdad, no interrogar testigos que dicen no recordar".

La "bóveda" y los allanamientos previos

La posible bóveda exhibida en videos y fotos, con su supuesta doble protección conformada por la puerta y el revestimiento extra, ocupó buena parte de la audiencia. Las grabaciones mostraron cómo el personal de Gendarmería desarmó esa estructura y las fotos, la manera en que los efectivos encontraron ese ambiente que "llamó la atención". "¿Había visto alguna vez alguna habitación o un acceso con características así?", consultaron los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF). "No, nunca lo había visto", respondió el excomisario. Acto seguido, el abogado Juan Manuel Ubeira, que ha defendido a Cristina Kirchner, preguntó: "¿Cuántos allanamientos hizo usted a domicilios de expresidentes de la Nación?". El testigo señaló que "este nomás".

Previo a los detalles de la puerta "dura" en el domicilio de Calafate, la fiscalía había comenzado con preguntas sobre el allanamiento en la casa de la familia Kirchner en Río Gallegos, donde también participó Lotocki. Le preguntaron por bolsos y dijo: "No me acuerdo". 

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