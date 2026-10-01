Caso Cuadernos: la bóveda blindada de Cristina Kirchner y los objetos de valor que encontró Gendarmería

La declaración del ex comisario incluyó varios contrapuntos con la fiscalía, que preguntó repetidamente cómo era la puerta, su soporte y el revestimiento, sin obtener respuestas certeras sobre su composición. Pese a mostrar fotos y videos, el testigo nunca aseveró esos detalles. "Me llamó mucho la atención que prácticamente no supiera qué es una puerta", reclamó la fiscal Fabiana León. "Sé lo que es una puerta, pero yo no soy experto en el material de la puerta", respondió Lotocki. "¿Usted piensa que hizo el relato correctamente en todos sus detalles?", volvió a preguntar la fiscal. Y el testigo indicó que contestó "lo que sí recordaba".