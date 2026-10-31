La medida que baja la euforia argentina con respecto al real brasileño y las vacaciones

Si algún argentino estaba planeando sus vacaciones y todavía no había elegido destino, por lo menos, consideró viajar a Brasil. Cuando el mercado abrió horas después del cuestionado triunfo de Lula Da Silva en las elecciones presidenciales -su rival pide la anulación de los comicios- el Real se desplomó y puso al peso argentino con perfil favorable. El país vecino es de los destinos más elegidos en las últimas décadas por los argentinos que gastan más en unas vacaciones dentro del país que en Brasil.