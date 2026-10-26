La última función del año: se conoció cuándo y a qué hora juega San Martín contra Colegiales

Más que un partido, será una despedida. El hincha verá por última vez en el año a un equipo que se quedó afuera de la pelea por el ascenso por primera vez desde su descenso de Primera, en 2019. Además, será el cierre de un ciclo con varias incógnitas: la continuidad de Orfila todavía no está definida y algunos futbolistas, como Bruno Cabrera, que tiene una opción de regreso a Lanús, tienen un futuro incierto.