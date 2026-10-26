La última función del año: se conoció cuándo y a qué hora juega San Martín contra Colegiales

Resumen para apurados
- San Martín recibirá a Colegiales este domingo a las 18:30 en La Ciudadela para cerrar su temporada en la Primera Nacional, ya sin posibilidades de clasificar al Reducido.
- El equipo tucumano quedó al margen de la pelea por el ascenso por primera vez desde 2019, perjudicado por una irregular campaña de local y una marcada pérdida de puntos afuera.
- Tras este último encuentro, la dirigencia deberá definir la continuidad del técnico Alejandro Orfila y encarar el armado de un plantel con numerosas incógnitas para el futuro.
Se conoció la programación tentativa de la última fecha de la zona B de la Primera Nacional y San Martín ya tiene día y horario para cerrar una temporada que se le terminó antes de tiempo. Salvo alguna modificación de último momento, el “Santo” recibirá a Colegiales el domingo, desde las 18.30, en La Ciudadela, en un partido sin nada en juego para el equipo de Alejandro Orfila.
Enfrente estará un rival que lo venció 2-0 en Munro en la primera rueda y que hoy ocupa uno de los ocho puestos de clasificación al Reducido, el lugar que el “Santo” no pudo alcanzar.
Más que un partido, será una despedida. El hincha verá por última vez en el año a un equipo que se quedó afuera de la pelea por el ascenso por primera vez desde su descenso de Primera, en 2019. Además, será el cierre de un ciclo con varias incógnitas: la continuidad de Orfila todavía no está definida y algunos futbolistas, como Bruno Cabrera, que tiene una opción de regreso a Lanús, tienen un futuro incierto.
Localía que no alcanzó
La Ciudadela tampoco fue el fortín que el equipo necesitaba. En 17 partidos como local, San Martín ganó siete, empató ocho y perdió dos, con 29 de los 51 puntos en juego.
Las derrotas fueron pocas, solo contra Atlanta y Temperley, pero los empates terminaron pesando: dejó escapar puntos frente a Patronato, Deportivo Maipú, Chacarita, Quilmes, Tristán Suárez, San Martín de San Juan, Deportivo Madryn y Güemes. Aun así, el rendimiento en casa superó al de visitante, donde apenas sumó 17 de 54 puntos.
Las alegrías fueron contadas: el 2-0 a Gimnasia de Jujuy, cuando era el líder; el 3-0 a Almagro, en el estreno de Orfila en casa; la goleada a Agropecuario y la remontada 3-2 ante Midland, que mantuvo viva una ilusión que apenas duró una semana.
El marco también cambió. La concurrencia fue en baja durante el año, por la situación económica y por el desgaste que dejaron en los hinchas las frustraciones de las últimas temporadas. Cuando asumió, Orfila había expresado su deseo de volver a ver “La Ciudadela explotada”. Ese objetivo tampoco se cumplió.
El domingo, el hincha tendrá la última oportunidad del año para acompañar al equipo y, también, para expresar lo que le deja una campaña que terminó muy lejos de lo esperado. Después llegará el tiempo de las decisiones dirigenciales.