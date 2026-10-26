Un año para el olvido: decisiones, contradicciones y errores que dejaron a San Martín afuera de todo

El golpe pesa más por lo que rompe. Desde su descenso de Primera, en 2019, el “Santo” siempre había formado parte de la pelea por el ascenso: jugó la fase final todos los años e incluso la final por el primer ascenso, en 2024. Para encontrar un año parecido hay que volver a la B Nacional 2016/17 (otra temporada con Oscar Mirkin como presidente), cuando terminó séptimo y se quedó sin Copa Argentina. Ahora, con 11 triunfos, 13 empates y 11 derrotas, sumó el 43,81% de los puntos y firmó su peor campaña en una década.