El conmovedor posteo de Enzo Fernández para su hijo Benjamín que volvió a enamorar a todos: "Gracias por tu rebeldía"

Las redes recuerdan con enorme cariño momentos que recorrieron el país, como cuando entonó el Himno Nacional con una mano en el corazón a upa de su mamá, o cuando protagonizó una divertida charla negociadora para evitar ir a dormir. Tampoco pasó desapercibido su fanatismo durante el Mundial 2026, donde las cámaras captaron su eufórico festejo en la platea tras un gol agónico de su padre, o sus carreras por los pasillos de un hotel cantando "Vamos, vamos, Selección".