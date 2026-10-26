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“Uno siempre sueña con jugar este tipo de partidos”: Paredes palpitó el Superclásico ante River en La Bombonera

El capitán del “Xeneize” habló tras el agónico 1-0 ante Independiente. El clásico será el domingo 1 de noviembre, a las 15.

CAPITÁN. Leandro Paredes ya piensa en el Superclásico ante River en La Bombonera.
CAPITÁN. Leandro Paredes ya piensa en el Superclásico ante River en La Bombonera.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras vencer a Independiente en Avellaneda, el capitán de Boca, Leandro Paredes, expresó su ilusión de cara al Superclásico ante River del 1 de noviembre en La Bombonera.
  • Boca venció al Rojo con gol agónico de Facundo Herrera y atajadas clave de Álvaro Montero, lo que le permitió asegurar su pase a playoffs y recuperar la cima de la tabla anual.
  • El clásico definirá el Clausura; River llega tras vencer a Racing pero sufrirá la baja de Aníbal Moreno, mientras Boca buscará consolidar su liderazgo a falta de dos fechas.
Resumen generado con IA

Leandro Paredes ya palpita el Superclásico. Después de la agónica victoria 1-0 de Boca ante Independiente en Avellaneda, el capitán del “Xeneize” se refirió al duelo ante River, que se jugará el domingo 1 de noviembre, a las 15, en La Bombonera. “Uno siempre sueña con jugar este tipo de partidos, de local en La Bombonera”, expresó.

El mediocampista de la selección argentina se mostró ilusionado con uno de los partidos más importantes del país. “Ojalá sea un gran partido y podamos hacer lo mejor posible”, agregó. El encuentro, por la fecha 15 del Clausura, será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegará al clásico con el envión de un triunfo conseguido sobre el final, gracias al cabezazo de Facundo “Jagger” Herrera. El resultado le permitió a Boca recuperar la cima de la tabla anual y asegurar su lugar en los playoffs del Clausura.

El abrazo con Montero

Uno de los momentos de la tarde llegó después del pitazo final, cuando Paredes fue a abrazar a Álvaro Montero. El arquero colombiano había sostenido la ventaja con una atajada clave en el cierre, cuando el “Rojo” buscaba el empate. “Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes”, explicó.

El capitán también analizó la dificultad del partido. “Vinimos a un estadio complicado y contra un rival complicado. Ahora quedan dos finales y vamos a dar lo mejor”, señaló. De todos modos, evitó caer en la euforia por los últimos resultados. “Estamos cerca de todo, pero queda mucho por hacer”, advirtió.

Del otro lado estará un River que también llega entonado. El equipo de Leonardo Ponzio le ganó 1-0 a Racing en el Monumental con un gol de Lautaro Rivero, aunque sufrió la lesión de Aníbal Moreno, que quedaría afuera del Superclásico.

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