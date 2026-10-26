“Uno siempre sueña con jugar este tipo de partidos”: Paredes palpitó el Superclásico ante River en La Bombonera

El abrazo con Montero

Uno de los momentos de la tarde llegó después del pitazo final, cuando Paredes fue a abrazar a Álvaro Montero. El arquero colombiano había sostenido la ventaja con una atajada clave en el cierre, cuando el “Rojo” buscaba el empate. “Le fui a decir que nos salvó otra vez. Hay arqueros que están para momentos importantes”, explicó.