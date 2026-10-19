Lunes trágico: un muerto tras un choque entre una moto y una camioneta en la esquina de San Juan y Godoy Cruz
Resumen para apurados
- Un joven de 23 años murió este lunes tras chocar su moto contra una camioneta en la esquina de San Juan y Godoy Cruz, por causas que aún se investigan.
- La víctima viajaba en una moto de 150 cc que quedó destruida tras el impacto. El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue llevado a declarar.
- La Policía perita la escena y analiza cámaras de seguridad públicas y privadas para esclarecer la mecánica del hecho y definir responsabilidades legales.
Un joven de 23 años murió durante la mañana de este lunes tras protagonizar un violento accidente de tránsito con una camioneta Volkswagen Amarok. El siniestro ocurrió en la intersección de las calles San Juan y Godoy Cruz, en esta capital.
De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima circulaba en una motocicleta de 150 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía se investigan, habría colisionado contra la camioneta. Debido a la violencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar.
El choque provocó importantes daños en la rodado de menor porte y dejó partes esparcidas sobre el pavimento. En la escena también se encontró un casco, aunque hasta el momento no se pudo determinar si el joven lo llevaba colocado al momento del accidente.
Cómo sigue la investigación
Tras el siniestro, efectivos de la Comisaría Seccional Séptima se presentaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones y preservar la escena. Los investigadores buscan establecer la mecánica del choque y determinar las circunstancias en las que se produjo.
Según la información preliminar, el conductor de la Volkswagen Amarok permaneció en el lugar y colaboró con el personal policial. Luego, fue trasladado a la comisaría para prestar declaración. Su testimonio y las posibles imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona serán elementos clave para esclarecer cómo se produjo el accidente.
En tanto, durante las primeras tareas policiales, la circulación vehicular por calle Godoy Cruz permanecía restringida, mientras que el tránsito por San Juan continuaba habilitado, aunque con precaución por la presencia de efectivos y personal que trabajaba en la escena.