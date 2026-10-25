Matronatación: el método que enseña a los bebés a moverse en el agua antes de los tres años

Las características

La práctica de esta modalidad no tiene como finalidad que el pequeño aprenda a coordinar los movimientos en el agua. No es nadar porque se considera que recién a partir de los 3 o 4 años de edad, el aparato locomotor de los niños está suficientemente desarrollado como para lograr que nade de forma autónoma, tal como lo hacen los adultos. La palabra matronatación es un neologismo moderno formado por la unión de dos raíces de origen latino. Su significado etimológico literal es "acción de nadar de la madre" o "natación materna".