Andrés Calamaro hizo vibrar a Tucumán y dejó una confesión que emocionó a todos: “Esta sí que es Argentina”
Tras agotar el Palacio de los Deportes en su única fecha en el norte argentino, el músico volcó en sus redes un sentido homenaje al público tucumano, a las leyendas de la música y a la memoria colectiva.
Resumen para apurados
- El sábado, Andrés Calamaro reunió a 4.500 fanáticos en Tucumán con entradas agotadas por su gira "Como Cantor", elogiando con emoción al público local tras el concierto.
- Acompañado por siete músicos, el artista repasó sus clásicos, homenajeó a Ricardo Iorio y celebró los 26 años de "El Salmón" en su única presentación en el norte argentino.
- El recital reafirmó el fuerte lazo entre el músico y la audiencia tucumana, consolidando a la provincia como un punto cultural destacado en la escena del rock nacional.
Todavía retumbaban los acordes en el parque 9 de Julio cuando las pantallas de miles de tucumanos se encendieron en plena madrugada. La adrenalina de más de dos horas de música no terminó al apagarse los reflectores del Palacio de los Deportes. Andrés Calamaro recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexión cargada de emoción y poesía que de inmediato desató una ola de comentarios y reacciones entre los fanáticos que presenciaron su única cita en el norte argentino.
4.500 almas sellaron un "abrazo que se escuchaba desde el cielo"
"Esta sí que es Argentina. Qué pedazo de recital en San Miguel de Tucumán, gracias por tremendo cabezazo tucumano de cuatro mil quinientos abrazos afónicos", escribió el cantautor en las primeras líneas de su texto. Con localidades completamente agotadas a través del sitio All Access, el show del sábado 24 de octubre volvió a ratificar el lazo inoxidable que une al artista con la provincia.
El artista, que llegó acompañado por una sólida banda integrada por siete músicos para desplegar las canciones más emblemáticas de su trayectoria, remarcó la singularidad de cantar en esta tierra. "Tocar en el país es incalculable y siempre especial. Tucumán es un clamor y sabe demostrar lo que vale y quiénes son", subrayó el músico. Agregó conmovido: "En Tucumán nos miramos todos a los ojos y nuestro abrazo se escuchaba desde el cielo... y todo el cielo. Siempre gracias".
El valor de los símbolos
El mensaje en redes sociales también dejó al descubierto los homenajes y vivencias que atravesaron la presentación. "El Salmón" recordó que la velada se celebró a 26 años del salmón bendito por el Indio, evocando el disco histórico editado en octubre de 2000 y el cruce que tuvo con el Indio Solari cuando versionó y compartió escenario con él.
El show también tuvo espacio para la memoria: Andrés homenajeó con un minuto de aplausos a Ricardo Iorio y repasó sus grandes éxitos con la mística del 10 en la espalda, en una clara señal de entrega total hacia el público tucumano.
En su tributo al entorno tucumano, las palabras del cantante adquirieron un tono lírico que enlazó la historia con el cancionero popular. Celebró "volver y volver y volver al jardín de las zambas del Cuchi, la luna y mi soledad, la independencia y la sangre derramada", definiendo a la noche como un "deleite que alegra los corazones y afila las guitarras".
Post Instagram
Un ritual que dejó su huella en el norte
La presentación formó parte de la gira "Como Cantor", una propuesta que el propio músico concibió bajo la idea de un ritual y un cumplimiento del destino. Significó su reencuentro con el público local tras su paso en abril de 2025, cuando más de 5.000 personas colmaron el mismo recinto cerrando casi seis años de ausencia.
La publicación en redes sociales se transformó rápidamente en el punto de encuentro digital de quienes estuvieron en el estadio. Cientos de seguidores celebraron sus palabras y compartieron fragmentos de una noche que ya quedó grabada en la memoria cultural de Tucumán.