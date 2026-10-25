Andrés Calamaro hizo vibrar a Tucumán y dejó una confesión que emocionó a todos: “Esta sí que es Argentina”

Todavía retumbaban los acordes en el parque 9 de Julio cuando las pantallas de miles de tucumanos se encendieron en plena madrugada. La adrenalina de más de dos horas de música no terminó al apagarse los reflectores del Palacio de los Deportes. Andrés Calamaro recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una reflexión cargada de emoción y poesía que de inmediato desató una ola de comentarios y reacciones entre los fanáticos que presenciaron su única cita en el norte argentino.