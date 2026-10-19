Vicentico paró un show en Colombia por una bengala: "¿Sabés lo que significa eso para un argentino?"

Resumen para apurados
- Vicentico frenó el show de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, tras exigir a un fan que apagara una bengala encendida dentro de un recinto cerrado.
- El cantante detuvo la música visiblemente molesto, recordando la tragedia de Cromañón de 2004, donde pirotecnia en un local cerrado causó la muerte de 194 personas.
- El episodio reaviva el debate sobre la seguridad en espectáculos masivos y refuerza la tolerancia cero de los músicos argentinos ante el uso de pirotecnia en conciertos.
Vicentico interrumpió un recital de Los Fabulosos Cadillacs en Bogotá, Colombia, al advertir que un espectador tenía una bengala encendida en el recinto cerrado donde se presentaba la banda. El cantante pidió detener la música y exigió que el hombre apagara el elemento pirotécnico, en una reacción que quedó registrada en un video viral.
“¿Vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino?”, expresó el músico, visiblemente molesto, en alusión a la tragedia de Cromañón, ocurrida en diciembre de 2004.
En los primeros segundos de la grabación se escucha a Vicentico repetir “apagala” mientras señala al espectador. Ante la falta de respuesta, pidió a sus compañeros que frenaran la canción y se acercó para insistir con su reclamo. “Apagala, posta. ¿Vos tenés idea lo que significa eso para cualquier argentino? ¡Apagala ya, ya!”, exclamó.
La reacción del público también quedó registrada. Mientras el cantante intentaba que el hombre apagara la bengala, varios asistentes comenzaron a silbarlo e insultarlo.
El hecho generó repercusión porque el espectáculo se desarrollaba en un espacio cubierto, una condición que incrementaba el riesgo ante la presencia de pirotecnia encendida. La reacción de Vicentico estuvo vinculada con el recuerdo de una de las mayores tragedias de la historia de la música argentina.
Cromañón: la tragedia que marcó a la Argentina
El 30 de diciembre de 2004, una bengala encendida durante un recital de Callejeros provocó un incendio en el boliche República Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once. El siniestro causó la muerte de 194 personas y dejó más de 1.400 heridos. Además, cinco sobrevivientes se quitaron la vida años después.
El fuego y el humo tóxico se propagaron rápidamente y desataron una situación de desesperación entre quienes asistían al recital. Muchas personas no lograron salir del local, mientras que otras quedaron con secuelas físicas y emocionales.
La tragedia derivó en una extensa investigación judicial que estableció responsabilidades penales para integrantes de la organización del espectáculo y funcionarios encargados de los controles.
El entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido en 2006 tras un juicio político, aunque no recibió una condena penal. Otros funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires sí fueron condenados.
Entre ellos estuvieron Fabio Cuggini, exdirector general de Fiscalización y Control, y Gustavo Torres, exsubsecretario de Control Comunal. Ambos recibieron penas de prisión efectiva por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerarse que no habían controlado ni clausurado el local pese a las irregularidades.
También fue condenado Carlos Díaz, excomisario de la Policía Federal, por su actuación vinculada con la habilitación y el control del boliche.
En el ámbito privado, la Justicia condenó a Omar Chabán, responsable del establecimiento, y a Rafael Levy, propietario del inmueble, por sus responsabilidades en el funcionamiento del local.
Patricio Fontanet, líder de Callejeros, y otros integrantes de la banda también recibieron condenas. La situación judicial de los músicos tuvo cambios a lo largo de los años y actualmente se encuentran en libertad, con excepción de Eduardo Vázquez, baterista del grupo, quien permanece preso por una causa de femicidio.