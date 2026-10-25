Así está hoy Charo, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro: qué estudia y cuáles son sus proyectos
A los 19 años, la joven combina sus estudios de Psicología con clases de teatro y empieza a explorar su futuro artístico. También habló sobre sus aspiraciones profesionales, su vínculo con la exposición pública y una relación sentimental que logró dejar atrás.
Resumen para apurados
- A sus 19 años en Buenos Aires, Charo Calamaro reveló que estudia Psicología y teatro para construir su propio camino artístico, despegándose del perfil de sus padres.
- La joven se forma con Julio Chávez, toca el piano y asiste a eventos sola tras superar la timidez y una relación tóxica con el apoyo de su familia y terapia.
- Proyecta audicionar en Los Ángeles, actuar en cine y realizar papeles desafiantes, consolidando una trayectoria internacional independiente de la fama de sus padres.
Hija de dos figuras reconocidas del espectáculo argentino, Charo Calamaro comienza a definir su propio camino lejos de las etiquetas familiares. A sus 19 años, la hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro combina la formación académica con el interés por la actuación, mientras explora nuevas experiencias dentro del ambiente artístico.
Aunque mantiene un perfil relativamente bajo, la joven comparte parte de su vida cotidiana en las redes sociales, donde reúne cerca de 40.000 seguidores. Allí publica imágenes de viajes, encuentros con amigos y distintas actividades, mientras empieza a participar con mayor frecuencia en eventos y producciones fotográficas.
En una reciente entrevista, Charo contó cómo organiza sus estudios, qué proyectos le gustaría concretar y cuáles fueron algunas de las decisiones personales que marcaron esta etapa de su vida.
Qué estudia Charo Calamaro y por qué quiere dedicarse a la actuación
Actualmente, Charo estudia Psicología y toma clases de teatro en la escuela de Julio Chávez. La posibilidad de trabajar como actriz comenzó a ganar espacio entre sus intereses, aunque reconoce que elegir ese camino le generó dudas por la trayectoria de su madre.
“La decisión en lo actoral siempre fue muy difícil porque hay un peso muy grande. O sea, siempre intenté evitarlo porque es la profesión de mamá”, explicó.
La joven señaló que prefiere prepararse antes de dar pasos importantes en el mundo de la actuación. “El día que me anime a hacer algo, lo quiero hacer cuando esté lista y sepa que puedo darlo todo”, sostuvo. También manifestó su interés por el cine, una de las áreas en las que le gustaría desarrollarse.
Entre sus aspiraciones aparece la posibilidad de participar en una producción en inglés y probar suerte en el exterior. En particular, mencionó su deseo de viajar a Los Ángeles para presentarse a audiciones y conocer las oportunidades que puedan surgir.
Si pudiera elegir un papel, aseguró que le gustaría interpretar a una villana o a un personaje con características extremas, porque considera que esos roles permiten explorar distintas posibilidades interpretativas.
La música y el acompañamiento de Julieta Cardinali
Además de la actuación, la música ocupa un lugar importante en la vida de Charo. De su padre, Andrés Calamaro, comparte el interés por ese universo artístico y toca el piano. Según contó, la música es una parte indispensable de su vida.
En paralelo, comenzó a participar en producciones fotográficas y encuentros vinculados con el espectáculo. Ese proceso también le permitió trabajar sobre la timidez que sentía ante las cámaras y la exposición pública.
Durante sus primeras experiencias, prefería asistir a los eventos acompañada por su madre. “Siempre que pueda estar con mi mamá en un evento, lo prefiero. Y creo que ella también”, comentó.
Sin embargo, con el tiempo empezó a sentirse más cómoda en esos espacios y a desenvolverse por su cuenta. “Ahora me estoy animando a hacer más cosas sola y siento que me sirve para conocer gente, charlar con gente que nunca me crucé en mi vida”, contó.
La joven busca así ganar independencia y construir sus propios vínculos dentro de un ambiente que conoce desde chica, pero en el que ahora empieza a ocupar un lugar propio.
Charo Calamaro contó que dejó atrás una relación tóxica
En el plano personal, Charo también habló sobre su situación sentimental. La joven aseguró que actualmente está soltera y atraviesa un buen momento después de terminar una relación de dos años y medio que describió como tóxica.
Según relató, la separación no fue sencilla porque se trataba de una persona a la que quería mucho y conocía desde hacía tiempo. Sin embargo, con el paso de los meses comenzó a advertir que el vínculo empeoraba y que necesitaba tomar una decisión.
En ese proceso, destacó el acompañamiento de su entorno cercano y de su psicóloga, quienes la ayudaron a reconocer la situación y afrontar el final de la relación.
“Costó porque era una persona que quería mucho, lo conocía de muy chica. Me fui dando cuenta de que se estaba poniendo peor y mis amigas, mi mamá y mi psicóloga me ayudaron muchísimo”, recordó.
Finalmente, logró cerrar esa etapa y hoy se muestra abierta a nuevas experiencias, aunque sin apurarse a comenzar otra relación.