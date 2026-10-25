Solicitadas

Solicitada: Comunicado oficial - Barrio Privado Divisadero II
Solicitada: Comunicado oficial - Barrio Privado Divisadero II
Por Redacción LA GACETA Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • Wercolich SRL alertó este mes en Tucumán sobre la venta no autorizada de lotes en el barrio Divisadero II por parte de terceros para prevenir posibles estafas.
  • La desarrolladora aclaró que es la única autorizada para comercializar el predio y advirtió que toda operación con intermediarios ajenos carece de cualquier validez legal.
  • La empresa anunció posibles acciones civiles y penales contra los infractores y exhortó a los interesados a operar sólo mediante canales oficiales y validados.
Resumen generado con IA

En nuestro carácter de desarrolladores y titulares legítimos del emprendimiento inmobiliario "BARRIO PRIVADO DIVISADERO II", ubicado en la localidad de El Manantial, Provincia de Tucumán, nos vemos en la necesidad e imperativo ético de informar a la opinión pública lo siguiente:

Habiendo tomado conocimiento fehaciente de que personas o firmas terceras, totalmente ajenas a este desarrollo inmobiliario, han estado ofreciendo y efectuando la venta no autorizada de lotes en el BARRIO PRIVADO DIVISADERO II, alertamos de manera urgente a la comunidad sobre la absoluta irregularidad de dichas maniobras.

En tal sentido, informamos de forma categórica que el ÚNICO FACULTADO Y AUTORIZADO para la comercialización, venta, suscripción de boletos de compraventa y adjudicación de lotes del desarrollo inmobiliario BARRIO PRIVADO DIVISADERO II es WCL DESARROLLO INMOBILIARIO (WERCOLICH S.R.L.).

Toda operación realizada con terceros ajenos a WCL DESARROLLO INMOBILIARIO carece de validez jurídica, resultando inoponible a esta empresa. La desarrolladora no asumirá responsabilidad alguna por los daños, perjuicios o pérdidas económicas que pudieran derivarse de transacciones celebradas con comercializadores informales o ilegítimos.

Exhortamos a los interesados a abstenerse de realizar señas, pagos o transferencias a intermediarios no acreditados, y a validar cualquier consulta o adquisición únicamente en nuestras oficinas comerciales institucionales ubicadas en calle Maipú 607, San Miguel de Tucumán, o a través de nuestros canales de contacto verificados.

Nuestra empresa se reserva el derecho de promover de manera inmediata las acciones civiles y penales que correspondan contra aquellos terceros que pretendan lucrar indebidamente afectando el patrimonio de los compradores y el buen nombre de nuestroproyecto.

WCL DESARROLLO INMOBILIARIO / WERCOLICH S.R.L.

San Miguel de Tucumán, octubre de 2026.

Esta nota es de acceso libre.
Temas San Miguel de TucumánEl Manantial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pablo Campopiano, arquitecto: “Para enseñar a emprender, primero hay que conocer la realidad”

Pablo Campopiano, arquitecto: “Para enseñar a emprender, primero hay que conocer la realidad”

Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?
2

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

“Buscando rivales a papá”
3

“Buscando rivales a papá”

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió
4

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
5

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Ranking notas premium
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
2

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
3

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados
4

Fotos de cumpleaños, amistades en redes y un sorteo cuestionado: recusan a otros dos camaristas en el amparo contra la Asociación de Magistrados

“Buscando rivales a papá”
5

“Buscando rivales a papá”

Más Noticias
Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Malvinas: Milei celebró un supuesto respaldo israelí, pero la embajada lo desmintió

Sexualmente hablando: la remera de Divididos

Sexualmente hablando: la remera de Divididos

“Espadas” medievales forjadas en un taller tucumano

“Espadas” medievales forjadas en un taller tucumano

“Buscando rivales a papá”

“Buscando rivales a papá”

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

El crimen de Érika: las pruebas con las que buscarán condenar a Sosa por el femicidio de Érika

El crimen de Érika: las pruebas con las que buscarán condenar a Sosa por el femicidio de Érika

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?

Firmé la Reparación Histórica: ¿todavía puedo iniciar un juicio contra Anses?