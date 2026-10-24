Seguro de desempleo en Argentina: hubo más de 145.000 altas en 2026 y crecieron casi un 30%

El monto se calcula en función de la remuneración neta que percibía el trabajador antes del despido, dentro de los límites mínimos y máximos vigentes. La prestación disminuye progresivamente durante el período de cobro: se percibe el 100% del importe correspondiente durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo, y el 70% entre el noveno y el duodécimo, según el esquema informado en la publicación.