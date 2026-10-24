Seguro de desempleo en Argentina: hubo más de 145.000 altas en 2026 y crecieron casi un 30%

Resumen para apurados
- En Argentina, 145.004 trabajadores registrados solicitaron el seguro de desempleo entre enero y septiembre de 2026 tras perder su trabajo, lo que marca una suba del 29,4% interanual.
- La industria, el comercio y la construcción abarcan el 62% de las nuevas altas, mientras el beneficio promedio subió solo 11,6% en el año, quedando rezagado ante la inflación.
- Se proyecta que 2026 cierre con 193.000 solicitudes, lo que tensionará el sistema de protección social y profundizará la vulnerabilidad económica de los trabajadores despedidos.
El seguro de desempleo registró 145.004 nuevas altas en Argentina entre enero y septiembre de 2026, un 29,4% más que durante el mismo período del año pasado, cuando se contabilizaron 112.056 incorporaciones. Los datos reflejan el aumento de la cantidad de trabajadores registrados que recurren a esta asistencia tras perder su empleo.
Según informó Data Gremial, sobre la base de registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y datos de la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, la cifra acumulada en los primeros nueve meses del año ya equivale al 94% de todas las altas registradas durante 2025.
Si se mantiene el ritmo actual, 2026 podría cerrar con alrededor de 193.000 incorporaciones, por encima de las 174.335 registradas en 2024.
Seguro de desempleo: cuántas personas cobran la prestación
La cantidad de beneficiarios también aumentó durante 2026. En enero, 103.434 personas recibían el seguro de desempleo, mientras que en septiembre la cifra llegó a 127.613, lo que representa un incremento del 23,4%.
La provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con 54.936 personas. Le siguen Santa Fe, con 9.698; Córdoba, con 9.658; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.029.
Sin embargo, el aumento de la cantidad de trabajadores que necesitan la asistencia contrasta con la evolución de los montos. En septiembre, la prestación promedio fue de $325.368, por debajo de los $325.967 registrados en agosto.
En enero, el promedio era de $291.650. De esta manera, el incremento acumulado en los primeros nueve meses del año fue del 11,6%, por debajo de la inflación del período, según los datos difundidos por el medio.
Industria, comercio y construcción concentran las nuevas altas
La distribución por actividad económica muestra que tres sectores concentran la mayor parte de las incorporaciones al seguro de desempleo.
La industria manufacturera encabeza la lista, con 35.922 altas, equivalentes al 24,8% del total. En segundo lugar se ubica el comercio, con 32.928 casos, que representan el 22,7%. La construcción suma otras 21.663 incorporaciones, el 14,9%.
En conjunto, estas tres actividades representan aproximadamente el 62% de las altas registradas entre enero y septiembre.
El comercio ya superó en nueve meses las 32.630 incorporaciones contabilizadas durante todo 2025. La industria manufacturera, por su parte, quedó a menos de 800 casos de alcanzar el registro del año pasado.
Otros rubros también registraron cifras destacadas. Transporte y almacenamiento acumuló 7.810 altas, mientras que información y comunicaciones sumó 4.222, de acuerdo con los datos publicados por Data Gremial.
Quiénes reciben el seguro de desempleo en Argentina
En septiembre, los varones representaban el 67,6% de los beneficiarios, con 86.288 personas. Las mujeres sumaban 41.325, equivalentes al 32,4%.
Por edades, el grupo de entre 45 y 49 años era el más numeroso, con 22.082 beneficiarios. En conjunto, los trabajadores de entre 30 y 49 años representaban el 57,4% del total.
Los menores de 30 años constituían el 16,4% de quienes recibían la prestación, mientras que las personas mayores de 50 concentraban el 26,2%.
Quiénes pueden cobrar la prestación por desempleo
El seguro de desempleo está contemplado en la Ley 24.013 y alcanza a trabajadores registrados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa. También comprende a trabajadores de casas particulares y de la construcción, bajo los regímenes y condiciones correspondientes.
Además del pago mensual, la prestación contempla cobertura de obra social, asignaciones familiares y el cómputo del período para la jubilación, de acuerdo con las condiciones aplicables a cada beneficiario.
El monto se calcula en función de la remuneración neta que percibía el trabajador antes del despido, dentro de los límites mínimos y máximos vigentes. La prestación disminuye progresivamente durante el período de cobro: se percibe el 100% del importe correspondiente durante los primeros cuatro meses, el 80% entre el quinto y el octavo, y el 70% entre el noveno y el duodécimo, según el esquema informado en la publicación.
El crecimiento de las altas durante 2026, junto con el aumento de los beneficiarios y la evolución de los montos, muestra la presión que enfrenta el sistema de protección por desempleo. La industria, el comercio y la construcción concentran buena parte de las incorporaciones, mientras el poder adquisitivo de la asistencia pierde terreno frente a la inflación.