Misterio en Puerto Madero: por qué Tucumán podría ser la clave para identificar a una mujer calcinada

La investigación por la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado casi totalmente calcinado en Puerto Madero, Buenos Aires, podría avanzar gracias a una nueva pista científica que apunta a Tucumán. Un análisis de isótopos estables permitió establecer que su dieta sería compatible con la de una persona del noroeste argentino, aunque todavía no se logró identificarla.