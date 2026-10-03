Matías Bachur, tras llevar a Jockey a la final del Regional B: “Es el premio a tres años de trabajo”

Resumen para apurados
- Matías Bachur celebró el pase de Jockey Club a la final del Regional B de rugby en Tucumán tras vencer 37-27 a Gimnasia y Tiro, como premio a tres años de trabajo.
- Pese al descenso de categoría, lesiones y bajas, el cuerpo técnico sostuvo la motivación del plantel gracias al aporte de la división Intermedia, campeona invicta del certamen.
- El club disputará el título ante Tigres y luego jugará la reválida por el ascenso al Regional A, marcando la despedida definitiva de Bachur como entrenador del equipo.
La clasificación de Jockey a la final del Regional B tuvo para Matías Bachur un significado que excede el resultado frente a Gimnasia y Tiro. El entrenador entiende que el 37-27 representó la recompensa para un plantel que atravesó un año complejo y, principalmente, para un proceso que comenzó hace tres temporadas.
“Es un premio al trabajo. Por ahí en el Tucumano no se nos dieron bien los resultados y hubiese quedado un sabor un poco amargo si no podíamos llegar a jugar todos los partidos del año”, explicó Bachur. “Es el premio al trabajo que hicimos durante todo el año y durante tres años de proceso”, agregó.
El recorrido tuvo dificultades. Jockey debió afrontar una temporada en una categoría inferior y el desafío, según Bachur, estuvo también en sostener el entusiasmo. “No es fácil para un equipo que viene tantos años jugando en una categoría y le toca jugar una más abajo. No es fácil afrontar el año, armar el equipo ni mantener motivados a los jugadores”, reconoció.
Las bajas también obligaron al cuerpo técnico a buscar alternativas. Algunos jugadores emigraron y otros sufrieron lesiones importantes. Allí apareció uno de los aspectos que Bachur considera fundamentales del proceso: la respuesta de quienes venían jugando en Intermedia, división que se consagró campeona invicta del Regional B.
“Pensábamos que habíamos hecho un buen trabajo en Intermedia y los jugadores estuvieron a la altura para poder jugar en Primera. Eso es lo valioso”, destacó.
Para Bachur, además, el tramo final tiene un componente especial porque marcará el cierre de su ciclo al frente del equipo. Por eso valora cada semana adicional de trabajo. “Significa poder estar un rato más con los chicos. Tener más martes y jueves de entrenamiento, más fines de semana con adrenalina, entusiasmo y ganas”, sostuvo.
El calendario todavía guarda desafíos importantes. Además de la final contra Tigres, Jockey deberá afrontar la reválida, que otorgará plazas para disputar el Regional A durante la próxima temporada. Serán tres encuentros en los que los cuatro participantes buscarán terminar entre los dos primeros.
“Es otro torneo para nosotros. Son tres partidos que se juegan a ganar porque no tenés revancha. Lo afrontamos con el mismo compromiso que todos los campeonatos”, aseguró Bachur. Conseguir esa plaza, explicó, permitiría afrontar el próximo año con menor presión y favorecería el desarrollo del plantel.
Antes llegará la definición frente a Tigres. Bachur espera un encuentro cerrado y recordó los antecedentes equilibrados entre ambos. “Los partidos con Tigres son duros. Es una final y los dos equipos van a tener la misma ambición de ganar la copa”, anticipó.
En principio, la definición se disputaría el 17 o 18 de octubre, aunque todavía resta la confirmación definitiva. La localía tendrá una particularidad: se resolverá mediante el primer número de la Tómbola Nocturna de Tucumán del lunes. Si es par, la final se jugará en Salta; si es impar, será en Tucumán.
Después de tres años de trabajo, Bachur tendrá así algunos entrenamientos y partidos más junto a sus jugadores. Justamente aquello que quería conseguir antes de despedirse.