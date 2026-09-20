Atlético de Madrid se quedó con un derbi caliente y Simeone le respondió a Mourinho

Resumen para apurados
- El Atlético de Madrid de Simeone venció 2-1 al Real Madrid en el Metropolitano por LaLiga, con goles de Grimaldo y David, tras un polémico duelo clave por la cima del torneo.
- Con Romero y Simeone titulares, el local dominó un duelo áspero que incluyó la expulsión de Huijsen y críticas de José Mourinho al arbitraje de Miguel Ortiz Arias.
- El Colchonero alcanzó 16 puntos y quedó como escolta del Barcelona, consolidándose como firme candidato al título mientras recrudece el debate ético y arbitral en España.
Atlético de Madrid se quedó con un derbi caliente. El equipo dirigido por Diego Simeone venció 2-1 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano, en una jornada que tuvo goles, polémicas y un fuerte cruce entre los entrenadores.
Alejandro Grimaldo y Jonathan David marcaron los tantos del “Colchonero”, mientras que Antonio Rüdiger descontó para el conjunto visitante sobre el cierre. Cristian “Cuti” Romero y Giuliano Simeone fueron titulares en el local, mientras que Julián Álvarez ingresó durante el complemento.
Con el triunfo, Atlético llegó a 16 puntos y quedó como escolta del Barcelona en LaLiga. “El partido que vi fue un partido intenso que controlamos en todo momento contra un rival con transiciones increíbles, con extraordinarios futbolistas”, analizó Simeone.
Pero el postpartido también estuvo marcado por la polémica. José Mourinho cuestionó el arbitraje de Miguel Ortiz Arias y del VAR, especialmente por la expulsión de Huijsen tras cometerle penal a Giuliano Simeone y por algunas infracciones no sancionadas.
Consultado por las declaraciones del portugués, el “Cholo” respondió con firmeza: “Hay que tener respeto, te llames como te llames, porque si no traspasas una línea peligrosa. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos”. Y agregó: “Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso”.