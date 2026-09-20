Atlético de Madrid se quedó con un derbi caliente y Simeone le respondió a Mourinho

Consultado por las declaraciones del portugués, el “Cholo” respondió con firmeza: “Hay que tener respeto, te llames como te llames, porque si no traspasas una línea peligrosa. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos”. Y agregó: “Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso”.