Un terreno hostil dificulta la búsqueda de Raúl Moyano

Las sendas también pueden confundirse con huellas de animales, mientras que el tránsito de mulas y ganado borra marcas que podrían resultar útiles. Por eso, los equipos deben revisar laderas, cañadones y sectores de difícil acceso, más allá de los caminos habituales. Pese al despliegue de recursos humanos y técnicos, todavía no hay una ubicación precisa que permita orientar el hallazgo del docente jubilado.