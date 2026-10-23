Seguridad

Un terreno hostil dificulta la búsqueda de Raúl Moyano

Pendientes pronunciadas, vegetación tupida y senderos confusos complican los rastrillajes

TERRENO. Rescatistas enfrentan pronunciadas pendientes y quebradas profundas.
TERRENO. Rescatistas enfrentan pronunciadas pendientes y quebradas profundas. LA GACETA / FOTOS DE ÁLVARO MEDINA
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

La búsqueda que ya lleva 11 días de Raúl Moyano, desaparecido el 12 de octubre, se concentra en las laderas sur y sureste del cerro Ñuñorco Grande, desde la cumbre hacia la ruta provincial 307 y el paraje El Indio, en la Quebrada de Los Sosa. 

Los rescatistas enfrentan pendientes pronunciadas, quebradas profundas, vegetación tupida y senderos poco definidos que dificultan el avance y aumentan el riesgo de desorientación. 

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La niebla, el viento y las lluvias también complican la visibilidad y limitan el apoyo aéreo. Llegar a los sectores altos desde El Mollar puede demandar unas cinco horas, por lo que se instaló un campamento de avanzada. 

CIMA. Parte del grupo de rescate que acampa en la cumbre del Ñuñorco. CIMA. Parte del grupo de rescate que acampa en la cumbre del Ñuñorco.
Un terreno hostil dificulta la búsqueda de Raúl Moyano

Una señal registrada por una antena de Los Sarmientos permitió delimitar el área prioritaria, pero no establecer un punto exacto. 

Las sendas también pueden confundirse con huellas de animales, mientras que el tránsito de mulas y ganado borra marcas que podrían resultar útiles. Por eso, los equipos deben revisar laderas, cañadones y sectores de difícil acceso, más allá de los caminos habituales. Pese al despliegue de recursos humanos y técnicos, todavía no hay una ubicación precisa que permita orientar el hallazgo del docente jubilado.

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