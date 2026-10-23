LOS VALLISTOS. La Provincia avanzará con obras para reforzar la protección ante las crecidas del río.

Resumen para apurados
- Funcionarios tucumanos y vecinos acordaron este jueves en Los Vallistos obras hídricas para proteger a las familias de las crecidas del río.
- El plan incluye un terraplén de cemento tras reubicar la margen del río Salí, en el marco de más de 40 frentes de trabajo activos en la provincia.
- Las tareas forman parte del Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027, diseñado para mitigar inundaciones ante el fenómeno de El Niño.
El Gobierno de Tucumán avanzó en la coordinación de obras de prevención hídrica en Los Vallistos, tras una reunión que mantuvieron este jueves el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, y el intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, con vecinos de la zona.
El encuentro tuvo como objetivo escuchar las inquietudes de las familias y definir los próximos pasos del Plan Integral de Prevención Hídrica de la provincia. Los trabajos previstos estarán a cargo de la Dirección Provincial del Agua y buscan fortalecer la protección de los barrios del sector.
“Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo, seguimos fortaleciendo la prevención hídrica en cada punto de la provincia. Actualmente, tenemos más de 40 frentes de trabajo abiertos y estas intervenciones son una prioridad”, afirmó Nazur.
El funcionario señaló que el diálogo con los vecinos permite conocer las necesidades de cada barrio y agilizar las obras necesarias para brindar mayor protección a las familias.
Un terraplén para reforzar la protección de los barrios
Durante la reunión, Marcelo, referente barrial de Los Vallistos, valoró el encuentro y destacó los avances registrados en la zona. Según indicó, se logró desplazar hacia el oeste la margen del río y la próxima semana se firmará un compromiso para reforzar los trabajos.
“Se logró correr la margen del río hacia el oeste, y el compromiso que firmaremos la próxima semana es reforzar los trabajos con un terraplén a base de cemento, con el fin de garantizar mayor protección a los barrios”, explicó.
El referente también destacó la importancia de sostener el diálogo con las autoridades para dar continuidad a las intervenciones. “Fue muy positiva esta reunión. Creemos en la palabra de la Provincia y en el diálogo para avanzar con las obras para los vecinos de los tres barrios”, expresó.
Prevención hídrica ante el fenómeno de El Niño
El Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público continuará coordinando las tareas con las áreas correspondientes en el marco del Plan Integral de Prevención Hídrica 2026-2027.
El programa contempla intervenciones en distintos puntos de Tucumán para reducir riesgos y reforzar la protección de las comunidades ante posibles escenarios climáticos asociados al fenómeno de El Niño.
Según precisó Nazur, actualmente hay más de 40 frentes de trabajo abiertos en la provincia y las obras de prevención hídrica forman parte de las prioridades de la gestión.