Atención, hinchas de San Martín: se modificó el horario del partido ante Quilmes

Resumen para apurados
- El partido entre Quilmes y San Martín de Tucumán por la Primera Nacional cambió su horario: se jugará a las 17 en el estadio Centenario por la fecha 35 del torneo.
- El cotejo estaba previsto para las 16. El Santo llega tras empatar 0-0 con Quilmes en la primera rueda, condicionado por suspensiones y lesiones en su formación.
- El resultado será clave: San Martín necesita ganar para entrar al Reducido, mientras que Quilmes busca sumar de a tres para asegurar definitivamente su permanencia.
El partido entre Quilmes y San Martín, por la fecha 35 de la Primera Nacional, tendrá un nuevo horario. El encuentro, que estaba programado para las 16, comenzará finalmente a las 17 en el estadio Centenario.
El “Santo” llega obligado a ganar para seguir con chances de meterse en el Reducido. Con 46 puntos, es décimo en la zona B, a dos de Deportivo Maipú, que hoy ocupa el último lugar de clasificación.
Por eso, también estará atento a lo que pase en otras canchas. Colegiales recibirá a Atlético de Rafaela el sábado a las 20; Maipú será local ante Güemes el domingo desde las 17, y San Martín de San Juan visitará a Nueva Chicago el lunes a las 13.
Enfrente estará un Quilmes que también necesita los tres puntos. Con 39 unidades, el “Cervecero” está a tres de la zona de descenso y un triunfo le alcanzaría para asegurar la permanencia. Además, no convierte desde hace tres fechas.
Alejandro Orfila no podrá contar con Mauro Verón y Alan Cisnero, lesionados, ni con Bruno Cabrera, suspendido. En cambio, recuperó a Nahuel Gallardo, habilitado por el Tribunal de Disciplina, y a Gonzalo “Turbo” Rodríguez, que superó su lesión.
Árbitro y transmisión
Adrián Franklin será el árbitro del encuentro, que se podrá ver por LPF Play. En la primera rueda, en La Ciudadela, ambos equipos igualaron 0-0.