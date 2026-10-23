DeportesSan Martín de Tucumán

Atención, hinchas de San Martín: se modificó el horario del partido ante Quilmes

El partido de la fecha 35 de la Primera Nacional tendrá un nuevo inicio. Dónde se juega, quién arbitra y por dónde verlo.

RUMBO AL TRABAJO. Los jugadores de San Martín caminan hacia el Polideportivo Natalio Mirkin, donde el plantel preparó la visita a Quilmes.
RUMBO AL TRABAJO. Los jugadores de San Martín caminan hacia el Polideportivo Natalio Mirkin, donde el plantel preparó la visita a Quilmes.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El partido entre Quilmes y San Martín de Tucumán por la Primera Nacional cambió su horario: se jugará a las 17 en el estadio Centenario por la fecha 35 del torneo.
  • El cotejo estaba previsto para las 16. El Santo llega tras empatar 0-0 con Quilmes en la primera rueda, condicionado por suspensiones y lesiones en su formación.
  • El resultado será clave: San Martín necesita ganar para entrar al Reducido, mientras que Quilmes busca sumar de a tres para asegurar definitivamente su permanencia.
Resumen generado con IA

El partido entre Quilmes y San Martín, por la fecha 35 de la Primera Nacional, tendrá un nuevo horario. El encuentro, que estaba programado para las 16, comenzará finalmente a las 17 en el estadio Centenario.

El “Santo” llega obligado a ganar para seguir con chances de meterse en el Reducido. Con 46 puntos, es décimo en la zona B, a dos de Deportivo Maipú, que hoy ocupa el último lugar de clasificación.

Por eso, también estará atento a lo que pase en otras canchas. Colegiales recibirá a Atlético de Rafaela el sábado a las 20; Maipú será local ante Güemes el domingo desde las 17, y San Martín de San Juan visitará a Nueva Chicago el lunes a las 13.

Enfrente estará un Quilmes que también necesita los tres puntos. Con 39 unidades, el “Cervecero” está a tres de la zona de descenso y un triunfo le alcanzaría para asegurar la permanencia. Además, no convierte desde hace tres fechas.

Alejandro Orfila no podrá contar con Mauro Verón y Alan Cisnero, lesionados, ni con Bruno Cabrera, suspendido. En cambio, recuperó a Nahuel Gallardo, habilitado por el Tribunal de Disciplina, y a Gonzalo “Turbo” Rodríguez, que superó su lesión.

Árbitro y transmisión

Adrián Franklin será el árbitro del encuentro, que se podrá ver por LPF Play. En la primera rueda, en La Ciudadela, ambos equipos igualaron 0-0.

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