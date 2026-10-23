Se fue el sol y Tucumán vuelve a mirar al cielo: qué pasará con el clima este fin de semana

Resumen para apurados
- Lluvias y tormentas aisladas afectarán a Tucumán este fin de semana debido a un frente de inestabilidad climática, según alertó el meteorólogo Cristofer Brito.
- Tras jornadas templadas y soleadas, el viernes tendrá máximas de 24° con chaparrones, mientras que el sábado persistirán lloviznas intermitentes y una máxima de 21°.
- Las condiciones recién comenzarán a estabilizarse hacia la tarde-noche del domingo, lo que condicionará las actividades al aire libre durante gran parte del fin de semana.
Después de algunos días de temperaturas agradables y momentos de sol, las lluvias volverán a marcar el pulso del tiempo en Tucumán. El pronóstico anticipa una jornada inestable para este viernes y condiciones similares durante el sábado, con una mejora recién hacia la segunda mitad del domingo.
De acuerdo con el Observador Meteorológico Cristofer Brito, este viernes estará marcado por un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones y tormentas dispersas en distintos puntos de la provincia.
La temperatura máxima llegará a los 24°, mientras que la mínima se ubicó en los 19°, con lluvias aisladas durante la mañana. Se informó que habrá nuevas precipitaciones hacia la tarde-noche.
“Vamos a tener más nubes con la chance de chaparrones y tormentas dispersas. Por el momento no serían fuertes, es decir, con intensidad débil a moderada”, explicó Brito.
Cómo estará el tiempo en Tucumán el sábado
La inestabilidad continuará durante el sábado 24 de octubre. Según el pronóstico, se esperan lluvias y lloviznas persistentes, aunque intermitentes, por lo que las condiciones podrían variar a lo largo de la jornada.
La temperatura máxima rondará los 21°, por debajo de los valores previstos para este viernes. El cielo permanecerá mayormente cubierto y el tiempo no ofrecerá demasiadas señales de estabilidad.
Por eso, quienes tengan actividades al aire libre o planeen salir durante el fin de semana deberán tener en cuenta la posibilidad de precipitaciones, especialmente durante el viernes y el sábado.
Cuándo mejorará el tiempo en Tucumán
La mejora llegaría durante la tarde-noche del domingo. Para ese momento, se espera que las condiciones comiencen a estabilizarse, con cielo parcialmente cubierto.
Aunque el cambio no implica necesariamente una jornada completamente despejada, el domingo ofrecería mejores condiciones hacia el final del día, después de dos jornadas atravesadas por la inestabilidad.