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Qué hacer este fin de semana en Tucumán: conciertos, arte y la Noche de los Museos gratuita

Una agenda con música en el Teatro San Martín, actividades audiovisuales, visitas a museos y propuestas para toda la familia. Además, se confirmó que la Noche de los Museos tendrá entrada gratuita y contará con colectivos desde la Plaza Independencia.

Qué hacer este fin de semana en Tucumán: conciertos, arte y la Noche de los Museos gratuita
Por Redacción Cultura Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán lanzó su cartelera cultural de fin de semana con conciertos, cine y la Noche de los Museos gratuita para acercar el patrimonio histórico y artístico a la comunidad.
  • El Teatro San Martín ofrecerá shows musicales y habrá colectivos sin costo desde Plaza Independencia para conectar los distintos espacios del festival Tucumán Arte.
  • La agenda busca democratizar el acceso a la cultura e impulsará la reapertura parcial del Museo Timoteo Navarro, ampliando la oferta patrimonial provincial.
Resumen generado con IA

Se conoció la cartelera de actividades para este fin de semana, con conciertos, espectáculos, propuestas de artes visuales y funciones de cine. La programación también anticipa una nueva edición de la Noche de los Museos, que permitirá recorrer distintos espacios culturales de la provincia sin costo.

Las principales propuestas incluyen actividades para adultos, niños y niñas, además de iniciativas para acercar al público al patrimonio histórico y artístico tucumano.

Qué espectáculos habrá en el Teatro San Martín

La agenda musical comenzará este viernes, a las 21, con Concierto de Luces, un espectáculo que combinará música clásica e iluminación. La presentación estará a cargo de la Orquesta Estable de la Provincia, bajo la dirección del maestro invitado Roberto Buffo.

El sábado se presentará el grupo vocal Demodée Musique. Para el domingo está previsto un homenaje al pianista Oscar Buriek, con la participación de compañeros, amigos y músicos. La actividad se enmarca en los reconocimientos impulsados durante el Septiembre Musical.

La programación se completa con visitas a los museos provinciales y funciones en el Espacio INCAA. Para consultar los horarios y títulos de las películas, el público puede revisar las redes sociales del Ente Cultural.

Tucumán Arte suma propuestas para grandes y chicos

Durante el fin de semana también continuará el festival Tucumán Arte, organizado por la Dirección de Artes Visuales del Ente Cultural.

La iniciativa incluye el Festivalito de las Artes, con actividades destinadas a distintos públicos, entre ellos niños y niñas. La programación se desarrolla en la previa de la apertura parcial del Museo Timoteo Navarro y de una nueva edición de la Noche de los Museos.

Noche de los Museos en Tucumán: será gratuita y habrá colectivos

Sandra Maldonado confirmó que la Noche de los Museos tendrá acceso gratuito y estará abierta a toda la comunidad. La propuesta es coordinada por la Red de Museos de Tucumán y reúne instituciones provinciales, municipales, espacios privados y entidades invitadas.

Entre los espacios que participarán en representación del Ente Cultural se encuentran:

Casa Padilla.

Museo Folklórico.

Museo Histórico.

Museo Timoteo Navarro, con una apertura parcial.

Museo Sanmartiniano.

Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín (MACAI).

Museo Escultor Juan Carlos Iramain.

Museo de Menhires.

La iniciativa busca acercar a las familias a los museos y ofrecer la posibilidad de recorrer distintos espacios vinculados con la historia, el arte y el patrimonio de Tucumán.

Además, habrá colectivos que partirán desde la Plaza Independencia para facilitar los traslados durante el circuito. Según explicó Maldonado, no será necesario realizar una inscripción previa: las personas interesadas deberán acercarse al punto de salida y esperar las unidades.

Dónde consultar la cartelera cultural de Tucumán

El Ente Cultural informó que la programación completa y las novedades sobre las actividades pueden consultarse en su sitio web oficial, www.enteculturaltucuman.gob.ar, y en sus cuentas de Instagram y Facebook.

La agenda reúne propuestas musicales, audiovisuales y artísticas para el fin de semana, con la Noche de los Museos como una de las actividades centrales para recorrer los espacios culturales de la provincia.

Temas Orquesta Estable de la ProvinciaRoberto Buffo
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