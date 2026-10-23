¿El Sol devorará a la Tierra? Un estudio científico plantea un desenlace inesperado

Sin embargo, el destino de nuestro planeta podría no ser tan inevitable como se creía. Un estudio publicado en junio de 2026 en la revista Astronomy & Astrophysics analizó cómo evolucionará la órbita terrestre durante las últimas etapas de la vida del Sol y concluyó que la Tierra podría sobrevivir a esa transformación. De todos modos, los investigadores advirtieron que el resultado depende de factores que todavía presentan incertidumbres.