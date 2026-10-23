Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

Las alternativas

En ataque, el regreso más esperado es el del “Turbo” Rodríguez, que dejó atrás el desgarro en el gemelo y vuelve a estar a disposición. Su velocidad por las bandas aparece como una alternativa ante la ausencia de los extremos titulares, Cisnero y Cabrera. También vuelven a la lista Paz, un volante mixto con llegada, y Laureano Rodríguez, una opción para el doble “5” en caso de que Orfila decida preservar a Santiago Briñone o a Agustín Graneros, que acumulan nueve amarillas cada uno.