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Una sorpresa y cuatro caras nuevas: estos son los convocados de San Martín para la visita a Quilmes

Orfila confirmó la lista para un partido que el “Santo” está obligado a ganar. Quiénes regresan y quiénes quedaron afuera del duelo en el Centenario.

LISTO PARA EL DESAFÍO. Diellos, que ingresó por Verón ante Midland, busca ganarse un lugar en el equipo que visitará a Quilmes.
LISTO PARA EL DESAFÍO. Diellos, que ingresó por Verón ante Midland, busca ganarse un lugar en el equipo que visitará a Quilmes.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de San Martín, Alejandro Orfila, confirmó a 20 convocados con cuatro cambios para visitar este sábado a Quilmes con la obligación de ganar en la Primera Nacional.
  • Las bajas de Mauro Verón y Alan Cisnero por lesión, más la sanción de Bruno Cabrera, obligaron al retorno de Nahuel Gallardo y la vuelta de Gonzalo Rodríguez tras su desgarro.
  • Con estas variantes obligadas, el conjunto tucumano buscará asegurar tres puntos claves como visitante para mantenerse en la pelea por el ascenso en el tramo final del torneo.
Resumen generado con IA

Nahuel Gallardo, Gonzalo “Turbo” Rodríguez, Laureano Rodríguez y Aníbal Paz son las caras nuevas en la lista de 20 convocados que Alejandro Orfila confirmó para la final del sábado en Quilmes. En comparación con la nómina que enfrentó a Midland, el DT de San Martín realizó cuatro cambios, casi todos obligados.

Tres de las salidas eran previsibles. Mauro Verón sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha, mientras que Alan Cisnero volvió a resentirse de su lesión. Bruno Cabrera, autor del doblete, vio la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. La cuarta baja es la de Rodrigo Ayala, que había ocupado el lateral izquierdo en las últimas dos fechas, en reemplazo del suspendido Gallardo.

El lateral, la gran novedad de la semana, recuperó su lugar en la lista: el Tribunal de Disciplina de la AFA le dio por cumplida la sanción de tres partidos que había recibido tras su expulsión ante Gimnasia y Tiro.

Las alternativas

En ataque, el regreso más esperado es el del “Turbo” Rodríguez, que dejó atrás el desgarro en el gemelo y vuelve a estar a disposición. Su velocidad por las bandas aparece como una alternativa ante la ausencia de los extremos titulares, Cisnero y Cabrera. También vuelven a la lista Paz, un volante mixto con llegada, y Laureano Rodríguez, una opción para el doble “5” en caso de que Orfila decida preservar a Santiago Briñone o a Agustín Graneros, que acumulan nueve amarillas cada uno.

Para el centro del ataque, Diego Diellos y Luca Arfaras pelean por el lugar de Verón, mientras que Matías “Caco” García, figura ante Midland, aparece como la carta más fuerte para ser titular.

Según el último parte médico del club, Leonardo Monroy trabaja con kinesiología por un esguince en el tobillo izquierdo y Milton Ríos entrenó diferenciado por un dolor rotuliano. Kevin López, Nicolás Moreno y Lautaro Ovando continúan con la recuperación de sus lesiones de ligamento cruzado anterior.

Con ese panorama, la lista completa de convocados es la siguiente: Darío Sand y Nahuel Manganelli; Víctor Salazar, Jorge Juárez, Alejandro Galván, Ezequiel Parnisari, Guillermo Rodríguez y Gallardo; Briñone, Graneros, Laureano Rodríguez, Nicolás Castro, Gabriel Carabajal, “Caco” García, Matías Ignacio García, Álvaro Veliez y Paz; Gonzalo Rodríguez, Diellos y Arfaras.

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