El desconsuelo del jugador más caro de América: pedido de disculpas a los hinchas de Flamengo y llanto en la zona mixta

La eliminación de Flamengo ante Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores dejó una de las imágenes más notorias de la noche en la zona mixta: Lucas Paquetá con lágrimas en los ojos ante los micrófonos tras la caída por penales (3-2). El volante, habitual ejecutor desde los doce pasos con su característico freno antes del impacto, vio cómo Fernando Muslera adivinó su remate rasante sobre el palo derecho para contener el disparo. La acción dejó al mediocampista en el centro de los cuestionamientos de los hinchas y de la prensa brasileña, que también apuntaron contra el planteo táctico del entrenador Léo Jardim.