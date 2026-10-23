SociedadTecnología

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen incluso cuando están apagados

Adoptar estas prácticas y tecnologías puede llevar a un hogar más eficiente y económico, mientras se contribuye a la preservación del planeta.

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen incluso cuando están apagados
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Aparatos apagados pero enchufados generan hasta el 10% del gasto eléctrico del hogar por el consumo fantasma, según reveló un estudio del Laboratorio Lawrence Berkeley de EE.UU.
  • Dispositivos como computadoras, microondas o consolas siguen gastando energía pasiva. Expertos sugieren desenchufarlos o usar zapatillas con interruptor para mitigar las pérdidas.
  • La adopción de tecnologías eficientes y hábitos de desconexión promete aliviar las tarifas familiares y reducir significativamente la huella de carbono a nivel regional.
Resumen generado con IA

Incluso cuando los dispositivos están apagados, el consumo de electrodomésticos puede continuar si permanecen conectados a una fuente de poder, lo que contribuye a un gasto innecesario en el hogar. Según un estudio del Laboratorio Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos, ciertos aparatos consumen un promedio de 1,6 kilovatios diarios en modo de espera, representando entre el 5% y el 10% del consumo total de energía de una vivienda. Por lo tanto, es importante que todos sepan que no es suficiente con apagar el aparato, ya que estar conectado puede representar un incremento en la factura de energía.

Cómo solicitar el subsidio de energía eléctrica para pagar menos

Cómo solicitar el subsidio de energía eléctrica para pagar menos

Ahorrar energía: una estrategia para la eficiencia y el ahorro en el hogar

La Agencia Internacional de la Energía destaca que pequeñas acciones como desconectar los dispositivos o utilizar tomacorrientes múltiples con interruptores pueden mitigar el llamado ‘corriente vampiro’. Esta práctica puede resultar en una reducción significativa del gasto en energía eléctrica.

El Ente Provincial Regulador de la Energía en Argentina resalta la importancia de adoptar dispositivos con sensores de presencia para inhibir el paso de energía a aparatos innecesarios. El estudio realizado establece que ciertos electrodomésticos como las computadoras portátiles consumen hasta 8,9 W/hora aún apagadas y que este consumo puede incrementarse en condiciones de hibernación o inactividad.

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen con el frío

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen con el frío

Electrodomésticos de alto consumo energético

El análisis también identificó otros electrodomésticos de alto consumo energético, entre los que se destacan los lavarropas, hornos eléctricos, aires acondicionados y refrigeradores. Además, muchos aparatos que se usan poco pero que están conectados también significan un gasto, como cafeteras, microondas y consolas de juegos.

Cómo ahorrar energía con los electrodomésticos

Según información difundida por los portales Enelx y Samsung, se aconseja tomar medidas prácticas para el control de la energía en aparatos como televisores y equipos de sonido satelital o por cable. Además, tomar en cuenta el funcionamiento prolongado y el nivel de energía requerido para operar eficientemente estos electrodomésticos puede contribuir a una mejor gestión del consumo energético en el hogar.

Se deben conocer también otros electrodomésticos que tienen una tecnología que ayuda a ahorrar energía. Por ejemplo, los lavavajillas modernos evitan el uso manual de agua y jabón, ya que solo se necesita colocar los elementos sucios dentro del dispositivo, agregar el jabón y dejar que la tecnología StormWashTM haga el trabajo. Las personas pueden automatizar el lavado con dos modos dependiendo de la limpieza que se requiera.

Otro ejemplo son las lavadoras que pueden ser manejadas por una aplicación que permite apagar el electrodoméstico cuando no está en uso. Estas estrategias de ahorro y eficiencia energética no solo impactan las finanzas personales sino también el medio ambiente, por lo que la adopción de hábitos conscientes es vital.

Impacto ambiental y financiero del ahorro energético

El control del consumo eléctrico en el hogar, el uso responsable de tecnología y la elección de dispositivos energéticamente eficientes se perfilan como acciones claves para contrarrestar la corriente vampiro y promover un estilo de vida sustentable. Según el Centro de Tecnología y Desarrollo de Proyectos de mabe, hoy en día se puede reducir hasta en un 76% el consumo de agua en cada lavada; disminuir el gasto energético hasta un 67% en neveras y hasta un 70% de energía en aires acondicionados con tecnología avanzada.

En América Latina, equipos de tecnología están estudiando cómo crear electrodomésticos con bajo consumo de energía. Desde Querétaro, México, se diseñan tecnologías que, además de facilitar las labores diarias de las personas, representan ahorro para su bolsillo e impacto positivo para el medio ambiente.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo solicitar el subsidio de energía eléctrica para pagar menos

Cómo solicitar el subsidio de energía eléctrica para pagar menos

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen con el frío

Estos son los electrodomésticos que más energía consumen con el frío

Energía Solar: la alternativa sustentable contra los aumentos de la electricidad

Energía Solar: la alternativa sustentable contra los aumentos de la electricidad

El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

El alimento que muchos consumen sin conocer sus beneficio: aporta energía y la saciedad

Papu resistí: el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

"Papu resistí": el mensaje de la familia de Raúl Moyano a ocho días de su desaparición en el cerro Ñuñorco

Lo más popular
Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA
1

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”
2

Dimes y diretes: Martín Viola acusó a Pablo Yedlin de ser “cómplice de Milei”

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1
3

A qué hora corre Colapinto en Estados Unidos: el cronograma completo del fin de semana de la Fórmula 1

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre
4

Tucumán: cómo estará el tiempo este viernes 23 de octubre

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia
5

Denuncian que robaron marihuana con fin medicinal de un cultivo protegido por la Justicia

Ranking notas premium
Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios
1

Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
2

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya
3

Yerba Buena tendrá pista de atletismo en el parque La Hoya

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
4

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?
5

El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo?

Más Noticias
Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Pronóstico del fin de semana en el NOA: el SMN anunció lluvias y descenso de temperatura

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Tormentas, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h: qué zonas están en alerta naranja este viernes

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: Ya no sabe quién soy

Soledad Pastorutti habló por primera vez de la enfermedad de su papá: "Ya no sabe quién soy"

Julito Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

"Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Ráfagas de 90 km/h, lluvias intensas y nieve: 10 provincias están bajo alerta amarilla este lunes

Comentarios