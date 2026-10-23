Chahla: "Queremos que la sociedad tenga más paciencia para escuchar y sea más empática"

Chahla ilustró la problemática con anécdotas reales que conoció a través del equipo profesional. "Una vez me dijo uno de los chiquitos: 'Yo tengo que decir siempre lo mismo, el mismo helado que tomo, porque no me sale otro'. No, yo quiero que tomen el helado del gusto que a ellos les guste, aunque el heladero tenga que esperar que ellos le digan cuál es ese gusto", relató.