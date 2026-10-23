Política

Chahla: "Queremos que la sociedad tenga más paciencia para escuchar y sea más empática"

La intendenta encabezó la jornada por el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre la Tartamudez y reivindicó el modelo de atención pública. "Es un tema que me toca mucho", afirmó.

Chahla encabezó la jornada de concientización sobre la tartamudez.
Chahla encabezó la jornada de concientización sobre la tartamudez.
Por Redacción Política Hace 47 Min

Resumen para apurados

  • En el Teatro Rosita Ávila, la intendenta Rossana Chahla encabezó este jueves un acto por el Día de la Tartamudez para pedir mayor empatía social.
  • Chahla recordó que trabaja en la problemática desde 2015, impulsó el centro municipal especializado y promovió una ley nacional de atención pública.
  • El abordaje interdisciplinario implementado en Tucumán se proyecta como modelo de atención pública y gratuita a ser replicado por otras provincias.
Resumen generado con IA

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, fue la principal oradora en la jornada de concientización sobre la tartamudez que se realizó este jueves en el Teatro Municipal Rosita Ávila.

Durante su discurso, la jefa municipal apeló a la empatía de la sociedad y recordó su compromiso personal con la causa, que inició cuando estaba al frente del Ministerio de Salud provincial.

"Este es un tema que me toca mucho porque hace mucho tiempo que empezamos, en el año 2015. Hace ya más de 11 años que empezamos con la licenciada Lina Almazán a trabajar sobre una problemática que muchas veces estaba invisibilizada o muchas veces no había dónde ir, a dónde recurrir, qué puertas golpear", expresó Chahla, quien destacó el trabajo del Centro Integral Municipal de Tartamudez (CIMT).

El pedido de empatía

La intendenta fue contundente al referirse al impacto social de esta condición, poniendo el foco en el sufrimiento que atraviesan muchos chicos. "Muchas veces existe en la escuela el bullying, en el trabajo, en distintos lugares, y esos niños se retraen, no quieren salir, están pensando todo el día qué palabras decir y cómo decirlas", advirtió.

Ante esto, hizo un llamado directo a la comunidad: "Queremos que la sociedad tenga más paciencia para escuchar, queremos que la sociedad sea más empática con ellos".

Chahla ilustró la problemática con anécdotas reales que conoció a través del equipo profesional. "Una vez me dijo uno de los chiquitos: 'Yo tengo que decir siempre lo mismo, el mismo helado que tomo, porque no me sale otro'. No, yo quiero que tomen el helado del gusto que a ellos les guste, aunque el heladero tenga que esperar que ellos le digan cuál es ese gusto", relató.

La funcionaria recordó que, durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación, presentó un proyecto para garantizar el diagnóstico y el tratamiento público y gratuito de la tartamudez.

Finalmente, valoró el nivel del abordaje interdisciplinario local y aseguró que Tucumán se convirtió en un faro para otras jurisdicciones: "Nos han llamado de distintas partes, de distintas provincias para mostrar nuestro modelo".

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