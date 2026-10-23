EconomíaNoticias económicas Mercado laboral: ¿es efectivo armar un curriculum con IA? Según una encuesta realizada por Adecco Argentina, el 48% ya utilizó inteligencia artificial para hacer o adaptar su CV. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL El “truco” de los tres CV: ¿te salva o te deja afuera del mercado laboral? Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Inteligencia ArtificialChatGPTGemini Tamaño texto Comentarios Lo más popular Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle La ONU alerta de un fenómeno del Súper Niño “sin precedentes” Mirá en vivo: la calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán UNT: capacitaron en RCP y en primeros auxilios Ranking notas premium Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán “Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal Una descompensación frenó el juicio contra Javier "Chuky" Casanova en la Justicia Federal Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios