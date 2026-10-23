Cartas de lectores: paradas vandalizadas

Al leer la carta del señor Marcelo Maza del 12/10 sobre el inconveniente para el acceso a un transporte público de pasajeros, ya que parece común y normal el libre estacionamiento de vehículos particulares en las paradas de ómnibus. Hace más de un mes dejé mi reclamo en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán por la vandalización de dos rostes de parada de ómnibus en avenida Roca al 900; una de la Línea 9 en acera norte y la otra de la Línea 18 en acera sur. Hasta la fecha están sin ser repuestas. En dichos reclamos comuniqué que el 03/08 por la mañana había un vehículo estacionado en la parada -sin poste identificatorio de la parada- y el ómnibus 18 se detuvo a más de dos metros del cordón y en momentos del descenso de un señora y una niña de edad escolar fueron llevadas por delante por una moto. Gracias a Dios no pasó a mayores. De controles ni hablemos porque estando los postes identificatorios de parada ya era común el estacionamiento y nunca se observó al personal de la Municipalidad requerir a los dueños el retiro de los vehículos y o multarlos.