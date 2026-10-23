La importancia de moverse

Si bien todavía resta conocer los plazos de ejecución y comprobar que las instalaciones lleguen a concretarse, la iniciativa despertó interés entre los lectores de LA GACETA. La noticia estuvo entre las más leídas del día en nuestro sitio. Un sondeo realizado entre los lectores mostró una recepción favorable: de 40 participantes, el 90% apoyó la propuesta, el 10% hubiera preferido otra opción y ninguno votó en contra.