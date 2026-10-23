La importancia de moverse

La Municipalidad de Yerba Buena anunció la construcción de una pista de atletismo en el parque La Hoya, un predio de 8,5 hectáreas ubicado sobre la avenida Perón. El proyecto contempla un circuito de seis carriles, con superficie de polvo de ladrillo, y una escuela de atletismo para niños.
Si bien todavía resta conocer los plazos de ejecución y comprobar que las instalaciones lleguen a concretarse, la iniciativa despertó interés entre los lectores de LA GACETA. La noticia estuvo entre las más leídas del día en nuestro sitio. Un sondeo realizado entre los lectores mostró una recepción favorable: de 40 participantes, el 90% apoyó la propuesta, el 10% hubiera preferido otra opción y ninguno votó en contra.
El anuncio coincide con una mayor presencia del running en Tucumán. Es frecuente encontrar grupos de corredores entrenando en parques y avenidas.
Las competencias reflejan ese interés. Los 21K de LA GACETA, que celebraron recientemente su cuarta edición, reunieron alrededor de 3.000 participantes. Muchos incorporaron el ejercicio a sus rutinas por salud, recreación o superación personal.
Contar con espacios adecuados es importante. En el Gran Tucumán, los corredores suelen compartir calles y avenidas con vehículos y bicicletas. Una pista permitiría entrenar en condiciones más seguras y ofrecería posibilidades de formación.
La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad intensa. El ejercicio regular contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y determinados tipos de cáncer. También favorece el descanso y ayuda a reducir síntomas de ansiedad y depresión.
Según la OMS, las personas insuficientemente activas presentan un riesgo de mortalidad entre un 20% y un 30% mayor que quienes realizan suficiente actividad física.
No hace falta, sin embargo, prepararse para una maratón ni perseguir marcas personales para obtener beneficios: caminar, andar en bicicleta, bailar o practicar algún deporte son alternativas válidas.
En una época en la que el trabajo, el entretenimiento y gran parte de nuestras actividades se desarrollan ante pantallas, contar con espacios que inviten a salir y moverse adquiere relevancia. Si se concreta, la pista anunciada podría contribuir a ese objetivo.
Mientras tanto, el interés que despiertan estas iniciativas invita a valorar algo que está al alcance de muchas personas, aunque no siempre resulte sencillo incorporarlo a la rutina: dedicar tiempo al movimiento, cuidar la salud y compartir actividades con otros.