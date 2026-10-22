De la Bombonera a la Fórmula 1: el guiño de Franco Colapinto a Boca en su nuevo casco

El piloto de Pilar también hizo referencia al homenaje a su equipo favorito. “Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados, se ve bien y esperemos que nos dé velocidad para estas próximas semanas”, expresó.