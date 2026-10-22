De la Bombonera a la Fórmula 1: el guiño de Franco Colapinto a Boca en su nuevo casco

Resumen para apurados
- Franco Colapinto presentó esta semana en Austin un casco con alusión a Boca Juniors para el Gran Premio de EE. UU. de Fórmula 1, en homenaje a su club y patrocinadores.
- El diseño incluye el azul y oro en el Sol de Mayo y tipografía futbolera. En 2024, el piloto ya había usado cascos alusivos a Carlos Reutemann durante la gira americana.
- Colapinto lucirá este modelo durante las carreras de EE. UU., México, Brasil y Las Vegas, donde buscará sumar sus primeros puntos de la temporada con la escudería Alpine.
Franco Colapinto ultima los preparativos para el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. En la antesala de la competencia, el piloto argentino sorprendió con la presentación de un casco especial que incluye un guiño a Boca, el club del que es hincha confeso.
El nuevo diseño, que utilizará durante la gira americana de la categoría, presenta una combinación de colores diferente a la habitual. El blanco predomina sobre la superficie, acompañado por detalles en azul y amarillo, tonalidades que remiten tanto al equipo de La Ribera como a su principal patrocinador, Mercado Libre.
Uno de los elementos más llamativos aparece en la parte posterior, donde los rayos del Sol de Mayo, símbolo de la bandera argentina, adoptan los tradicionales colores de Boca. La referencia futbolera también se extiende al número 43, presente en la parte superior y los laterales con una tipografía inspirada en las camisetas de fútbol.
A través de un video publicado en las redes sociales oficiales de Alpine, Colapinto explicó los detalles de su nueva indumentaria y destacó el protagonismo de su patrocinador. “Un montón de amarillo por Meli, Mercado Libre, que están ahí en el frente y estarán presentes en el auto en estas próximas semanas y en el casco también”, señaló.
El piloto de Pilar también hizo referencia al homenaje a su equipo favorito. “Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados, se ve bien y esperemos que nos dé velocidad para estas próximas semanas”, expresó.
Una tradición en la gira americana
No es la primera vez que Colapinto aprovecha las competencias en el continente para presentar un casco especial. En 2024, durante su primera temporada en la Fórmula 1 con Williams, rindió homenaje a Carlos Alberto “Lole” Reutemann, uno de los grandes referentes del automovilismo argentino. Aquel diseño recuperó los colores blanco, azul y amarillo que identificaban al santafesino, subcampeón mundial en 1981.
En 2025 también utilizó una decoración particular, con predominio del blanco y detalles amarillos, que algunos aficionados relacionaron con la histórica Misión Argentina y los tres Torino que participaron en las 84 Horas de Nürburgring de 1969. Sin embargo, el propio piloto explicó que el diseño estaba destinado a agradecer el acompañamiento de Mercado Libre a lo largo de su carrera.
Ahora, el nuevo casco acompañará a Colapinto en una seguidilla de cuatro Grandes Premios en territorio americano. Después de Estados Unidos, la Fórmula 1 visitará México, del 30 de octubre al 1 de noviembre; Brasil, del 6 al 8 de noviembre; y Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre.
La actividad en Austin comenzará este viernes 23 de octubre con las primeras prácticas libres. El sábado se disputará la clasificación y el domingo 25 tendrá lugar la carrera, sobre un circuito de 5,513 kilómetros y con un recorrido previsto de 56 vueltas.
Colapinto buscará mejorar su rendimiento al volante del Alpine y sumar sus primeros puntos de la temporada. Mientras tanto, ya tiene listo un casco que combina su identidad argentina, el respaldo de sus patrocinadores y su pasión por Boca Juniors.