En un rancho y montado sobre un caballo, Franco Colapinto se prepara para el GP de Estados Unidos

Resumen para apurados
- Franco Colapinto inicia este viernes su participación en el GP de Estados Unidos de F1 en Austin, buscando recuperarse de sus recientes problemas mecánicos.
- El piloto de Alpine llega tras abandonar en Singapur por fallas de transmisión. Previo a la actividad oficial, se distendió recorriendo un rancho texano a caballo.
- Colapinto intentará volver a sumar en un trazado conocido, en un fin de semana decisivo donde Kimi Antonelli podría consagrarse campeón de la Fórmula 1.
La actividad del GP de Estados Unidos comenzará hoy en el Circuito de las Américas, donde Franco Colapinto buscará dejar atrás los problemas mecánicos que condicionaron su paso por Singapur.
El argentino llegará a Austin con la intención de recuperar terreno después de un fin de semana en el que no pudo completar ni la carrera corta ni la competencia principal en Singapur. En esta última, una falla en la transmisión lo obligó a abandonar antes de cumplir las 62 vueltas previstas.
Antes de comenzar la actividad, Colapinto tuvo tiempo para disfrutar de una experiencia diferente. En la previa del Gran Premio, visitó un rancho de Austin junto a su compañero Pierre Gasly y montó a Smoke, un caballo con el que recorrió las instalaciones. Alpine compartió las imágenes en sus redes sociales y el argentino dejó una frase que mezcló su afición por los caballos con el mundo del automovilismo: “Estoy muy emocionado, tratando un diferente tipo de caballo de fuerza antes de comenzar el fin de semana”, escribió.
FRANCO COLAPINTO MiÃ©rcoles en Texas @FranColapinto demostrÃ³ que no era la primera vez que se subÃa a un caballo, el amor por ellos es de famila Bienvenido a Texas Gaucho !! @AlpineF1Team https://t.co/IicIMH9KLo— Corazondef1 (@Corazondef1) October 22, 2026
El paseo se viralizó y despertó comentarios de usuarios que destacaron su destreza sobre el caballo y lo asociaron con la figura del gaucho. Colapinto disfruta de los caballos desde chico y aprovechó la visita para distenderse antes de un nuevo desafío en la máxima categoría.
La actividad en el Circuito de las Américas comenzará hoy con las prácticas libres a las 14.30 y a las 18. Mañana se realizará el tercer entrenamiento, desde las 14.30, y la clasificación, a las 18. La carrera principal está programada para el domingo, desde a las 17, hora argentina.
El trazado de Austin tiene 5.513 kilómetros, 20 curvas y una de sus características más reconocibles es la pronunciada subida hacia la curva 1, un sector que ofrece oportunidades para intentar sobrepasos. Colapinto ya lo conoce. En 2024, cuando corría para Williams, terminó décimo y sumó un punto. Un año después, con Alpine, finalizó en el decimoséptimo puesto.
El campeonato también tendrá un foco especial en Austin. Kimi Antonelli lidera con 340 puntos y podría consagrarse si gana la carrera, siempre que George Russell termine noveno o peor y Lewis Hamilton finalice quinto o más atrás.