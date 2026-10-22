En un rancho y montado sobre un caballo, Franco Colapinto se prepara para el GP de Estados Unidos

Antes de comenzar la actividad, Colapinto tuvo tiempo para disfrutar de una experiencia diferente. En la previa del Gran Premio, visitó un rancho de Austin junto a su compañero Pierre Gasly y montó a Smoke, un caballo con el que recorrió las instalaciones. Alpine compartió las imágenes en sus redes sociales y el argentino dejó una frase que mezcló su afición por los caballos con el mundo del automovilismo: “Estoy muy emocionado, tratando un diferente tipo de caballo de fuerza antes de comenzar el fin de semana”, escribió.