Buscaban 40 trabajadores y se formó una fila de un kilómetro: la postal de la crisis del empleo

Buscar trabajo sin importar qué

Según contó el movilero de El Trece, José Fulgonio, la fila empezó a formarse muy temprano. Incluso horas antes de que el sol siquiera pudiera percibirse en el cielo. Entre las 4 y las 5 de la mañana, la cola empezó a sumar adeptos en busca de empleo. “La idea era abrir a las 8 de la mañana, pero ya ante tanta gente que había a las 4, decidieron empezar esa convocatoria a las 6.”