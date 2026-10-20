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Buscaban 40 trabajadores y se formó una fila de un kilómetro: la postal de la crisis del empleo

El último informe del Indec registró una desocupación del 7,9%, mientras que una convocatoria laboral en Buenos Aires reunió a cientos de postulantes.

Buscaban 40 trabajadores y se formó una fila de un kilómetro: la postal de la crisis del empleo
Foto: El Trece
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Cientos de personas formaron este lunes una fila de un kilómetro en Ezeiza para postularse a solo 40 vacantes en una cadena de supermercados.
  • Los postulantes hicieron cola desde la madrugada tras el informe del Indec que registró un 7,9% de desocupación y un alza de la informalidad laboral al 44,2%.
  • La masiva concurrencia expone la crisis de empleo en el Conurbano bonaerense, donde la falta de puestos formales presiona sobre los indicadores socioeconómicos.
Resumen generado con IA

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desocupación del segundo trimestre de 2026 fue del 7.9%, un indicador que abarca a aproximadamente 1.8 millones de personas sin empleo. Ezeiza vivió este lunes una jornada que reflejó la crisis del trabajo. Cientos de personas formaron una fila de alrededor de un kilómetro para llegar a dejar su currículum vitae.

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Una cadena de supermercados con presencia en diferentes ciudades de Buenos Aires abrió una nueva convocatoria para la sucursal que inaugurará pronto en Ezeiza. Aunque inicialmente se ofrecieron solo 40 puestos para empezar a desempeñarse en noviembre, fueron demasiadas las personas que se presentaron a competir por una vacante.

Buscar trabajo sin importar qué

Según contó el movilero de El Trece, José Fulgonio, la fila empezó a formarse muy temprano. Incluso horas antes de que el sol siquiera pudiera percibirse en el cielo. Entre las 4 y las 5 de la mañana, la cola empezó a sumar adeptos en busca de empleo. “La idea era abrir a las 8 de la mañana, pero ya ante tanta gente que había a las 4, decidieron empezar esa convocatoria a las 6.”

En la espera, algunos sucesos inesperados ocurrieron. Hombres y mujeres, jóvenes y grandes, con y sin experiencia se agolparon esperando a dar una entrevista. Una joven estudiante del Instituto de la Seguridad Aeroportuaria decidió salir a buscar trabajo y empezó su espera a las 5 de la mañana.

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Otro ejemplo fue una madre que asistió con su hija, también en horas de la madrugada, y que sufrió un robo. Según contó en el móvil, llegó a las 4 de la mañana y, de un momento a otro, dejó de identificar el celular que tenía guardado. “No sé si del bolsillo, no sé. Picardía, encima de búsqueda de trabajo”, sentenció la mujer.

Desocupación e informalidad en Argentina

El último informe del Indec, publicado a fines del segundo trimestre, registró una suba interanual de 2.2 puntos en la informalidad laboral. Pasó del 42% al 44.2%. La subocupación –personas que trabajan menos de 35 horas a la semana y que están dispuestas a incrementar la carga horaria– también sufrió una baja de 1.1%.

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Respecto al primer trimestre –el comprendido por enero, febrero y marzo–, la región con un mayor nivel de desocupación de Argentina en 2026 fue la de San Nicolás, en Buenos Aires, y Villa Constitución, en Santa Fe con un 10.4% de desempleados. Le siguieron Bahía Blanca y Cerri con 10.1%, el Conurbano bonaerense y Gran Resistencia con 9.7%.

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