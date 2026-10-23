Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 23 de octubre de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Redacción LA GACETA Hace 5 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas TucumánNúmeros de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle La ONU alerta de un fenómeno del Súper Niño “sin precedentes” Mirá en vivo: la calidad del aire se debate en el foro de la Fundación META Tucumán UNT: capacitaron en RCP y en primeros auxilios Ranking notas premium Consejo de la Magistratura: a contramano del país, la lista de Fernando Levene se impuso entre los abogados de Tucumán “Temor o complacencia”: severo llamado de atención de un camarista ante la ola de inhibiciones en el amparo contra la Asociación de Magistrados Tuits contra Jaldo: la diputada Soledad Molinuevo sumó un revés en el fuero federal Una descompensación frenó el juicio contra Javier "Chuky" Casanova en la Justicia Federal Despliegan obras de emergencia en las rutas del NOA bajo la lupa de los usuarios