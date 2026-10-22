El Concejo autorizó la compra de la Escuela Gabriela Mistral por hasta $800 millones

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán autorizó a la Municipalidad a comprar los cuatro inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral, por un monto máximo de $800 millones. La iniciativa de la intendenta Rossana Chahla fue modificada tras los planteos de la oposición sobre las tasaciones, el precio y los controles. La operación busca resolver un conflicto que llegó a la Justicia y frustró un intento de expropiación.