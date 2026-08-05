Política

Concejo Deliberante: tras la explosión en Monteagudo al 100, exigen al municipio auditar los edificios de vivienda

El cuerpo deliberativo tratará en sesión un pedido para que se releven de manera urgente las unidades habitacionales colectivas.

INMUEBLE AFECTADO. Hubo una explosión en un edificio ubicado en Monteagudo 120 la semana pasada.
INMUEBLE AFECTADO. Hubo una explosión en un edificio ubicado en Monteagudo 120 la semana pasada.
Por Bárbara Nieva Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán exigió al municipio auditar edificios residenciales tras una reciente explosión en un inmueble de calle Monteagudo al 100.
  • La iniciativa busca relevar urgentemente las unidades habitacionales colectivas luego del siniestro registrado la semana pasada en una estructura del centro tucumano.
  • La medida pretende garantizar la seguridad edilicia y prevenir futuros accidentes en inmuebles de propiedad horizontal en toda la capital provincial.
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