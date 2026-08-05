Concejo Deliberante: tras la explosión en Monteagudo al 100, exigen al municipio auditar los edificios de vivienda

Resumen para apurados
- El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán exigió al municipio auditar edificios residenciales tras una reciente explosión en un inmueble de calle Monteagudo al 100.
- La iniciativa busca relevar urgentemente las unidades habitacionales colectivas luego del siniestro registrado la semana pasada en una estructura del centro tucumano.
- La medida pretende garantizar la seguridad edilicia y prevenir futuros accidentes en inmuebles de propiedad horizontal en toda la capital provincial.
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