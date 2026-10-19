La intendente Chahla inauguró el Refugio León XIV en el Complejo Ledesma, que recibirá a deportistas de todo el país
Las instalaciones, que funcionarán como un anexo del Refugio Papa Francisco, tienen capacidad para alojar a 94 personas y ya fueron acondicionadas para recibir a las delegaciones que participarán del Torneo Argentino de Selecciones C17 de Fútbol de Salón, que se disputará en San Miguel de Tucumán.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla inauguró este lunes el Refugio León XIV en el Complejo Ledesma de Tucumán para alojar a delegaciones deportivas de todo el país.
- La obra demandó seis meses de reformas integrales para transformar un espacio deteriorado en un albergue con capacidad para 94 personas, comedor y habitaciones equipadas.
- El espacio debuta con el Torneo Argentino C17 de Futsal y consolida la infraestructura de la capital tucumana como sede habitual de futuras competencias nacionales.
La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este lunes la inauguración del Refugio León XIV, un anexo municipal ubicado en el predio del Complejo Ledesma, en 25 de Mayo 971, que fue renovado y acondicionado para brindar alojamiento a delegaciones deportivas que visiten la capital tucumana.
El espacio fue bautizado con el nombre del papa León XIV, en homenaje al Santo Padre, cuya visita a la Argentina está prevista para el próximo mes de noviembre. La denominación constituye un reconocimiento a la máxima autoridad de la Iglesia católica y acompaña la puesta en valor de un inmueble municipal destinado a recibir a jóvenes deportistas provenientes de distintos puntos del país.
La inauguración forma parte de las acciones impulsadas por la gestión municipal para recuperar y mejorar la infraestructura pública, ampliar los servicios disponibles y fortalecer la capacidad de San Miguel de Tucumán para albergar competencias deportivas de alcance nacional.
De la ceremonia participaron junto a la intendente Chahla la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano; la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer; el director de Deportes, Pablo Sosa; funcionarios municipales y el secretario general de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón y presidente de la Asociación Tucumana de Futsal, Facundo Nanterne. También estuvieron presentes el legislador Hugo Ledesma y el concejal Cristian Abel.
El renovado refugio cuenta con capacidad para alojar a 94 personas y fue objeto de importantes trabajos de refacción y acondicionamiento, que incluyeron la renovación integral de la cocina, la ampliación de las habitaciones y la incorporación de nuevo equipamiento para brindar mayor comodidad a sus huéspedes.
Las instalaciones disponen de equipos de aire acondicionado frío-calor, televisores en todas las habitaciones y servicio de alojamiento con desayuno, prestaciones destinadas a garantizar condiciones adecuadas de descanso y estadía para los integrantes de las delegaciones deportivas.
Durante la ceremonia inaugural se realizó la bendición de las instalaciones, seguida del tradicional corte de cintas y el descubrimiento de una placa institucional que dejó testimonio de la habilitación del espacio.
Posteriormente, Chahla y las autoridades presentes recorrieron las dependencias del refugio para observar las mejoras ejecutadas y los distintos sectores preparados para recibir a los visitantes.
Al finalizar la presentación, la intendente expresó su satisfacción por la puesta en funcionamiento del refugio y destacó que la iniciativa permitirá ofrecer mejores condiciones de alojamiento a los jóvenes que representan a Tucumán y a las delegaciones visitantes. "Estamos muy contentos con los jóvenes nuestros que nos están representando a Tucumán y con otras selecciones. Recibirlos, darles la bienvenida en esta ciudad histórica de San Miguel de Tucumán", manifestó Chahla.
La jefa municipal recordó que el proyecto comenzó a gestarse hace aproximadamente seis meses, cuando solicitó la recuperación del inmueble para destinarlo específicamente a actividades deportivas. "Quiero recuperar ese refugio porque nosotros tenemos un Refugio Papa Francisco, que es un refugio para la gente en situación de calle. Esto es un refugio distinto", explicó al recordar el planteo que realizó a su equipo de trabajo.
En ese sentido, destacó las condiciones en las que quedó el edificio después de las tareas de acondicionamiento. "Un lugar digno, un lugar que hay aire acondicionado frío-calor, los colchones, las almohadas donde tiene que descansar un deportista, el comedor, la cocina, los baños. Es verdad que esto ha quedado todo muy lindo y qué mejor que inaugurarlo con nuestra gente acá para que estén concentrados durante una semana, durante el tiempo del torneo", señaló.
Chahla remarcó, además, que la recuperación del inmueble adquiere mayor importancia porque comenzará a utilizarse inmediatamente después de su inauguración. "Nos parece una buena oportunidad porque no tan solo lo hicimos, lo hacemos y lo ponemos a funcionar. Eso es lo importante de la gestión", sostuvo.
Por otra parte, la intendente reafirmó el lugar que ocupa el deporte entre las políticas destinadas a la juventud y destacó su contribución a la formación personal, la convivencia y el aprendizaje de valores. "Creemos en estos chicos que tienen sueños, pero que además tienen talento. El apoyo familiar, los valores que generan en equipo, la competencia sana, lo que se aprende de los triunfos y, sobre todo, de las derrotas, de cómo también gestionar las emociones, de cómo convivir, compartir con sus compañeros alegrías, tristezas. Todo eso enseña para la vida", expresó.
Finalmente, ratificó que las instalaciones estarán disponibles para acompañar futuras actividades deportivas y recreativas. "Este lugar es un lugar para el deporte y la recreación donde pueden pernoctar acá todos los deportistas y donde nosotros como Estado estamos presentes porque nos parece que el deporte es una herramienta muy importante en tiempos muy complejos y difíciles para nuestros jóvenes, sobre todo", concluyó.
Un proyecto que demandó seis meses de trabajo
A su turno, la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado Budeguer, explicó que la recuperación del inmueble respondió a un pedido concreto de la intendenta y requirió la intervención de distintos equipos municipales. "La señora intendenta hace seis meses nos pidió que pongamos este lugar en funcionamiento, porque los jóvenes lo necesitan, los deportistas lo necesitan. Nos pusimos en campaña con un gran equipo", relató.
La funcionaria destacó que las mejoras permitirán que los jóvenes cuenten con un espacio apropiado para descansar y prepararse durante las competencias. "Este espacio es ahora un lugar digno, cómodo para que los deportistas puedan pasar la noche y concentrar para así poder tener una buena eficiencia en sus campeonatos", agregó.
Por otro lado, Prado Budeguer recordó que las instalaciones del Complejo Ledesma no estaban en condiciones adecuadas para recibir delegaciones. “Quiero agradecer a la señora intendenta porque nada de esto sería posible sin la decisión política de ella. Este lugar no era digno, tenía una sola habitación en pésimas condiciones con camas destrozadas”, remarcó.
En la misma línea, destacó que “ahora todo es nuevo y cuenta con un comedor que antes no tenía”.
“Se trabaja de manera articulada”
Por su parte, el secretario general de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón y presidente de la Asociación Tucumana de Futsal, Facundo Nanterne, valoró la articulación entre el Municipio y las instituciones deportivas para concretar el proyecto. "Si se trabaja de manera articulada, yo creo que logramos cosas buenas. Hoy estamos muy felices, felices de tener a nuestros pibes también contentos, que en definitiva uno en la gestión trabaja para eso", afirmó.
El dirigente agradeció el acompañamiento de las autoridades municipales y destacó que la posibilidad de compartir el alojamiento también contribuirá a fortalecer los vínculos entre los integrantes de los seleccionados. "Preparándonos para una semana de competencia, para una linda concentración, una buena convivencia de los pibes con todo lo que eso implica, que ellos puedan socializar, que pasen noches juntos, que se enojen juntos, que lloren juntos, que disfruten del deporte. Estamos extremadamente felices", expresó.
Nanterne también hizo referencia al crecimiento que experimentó la disciplina durante los últimos años y subrayó la importancia de sostener el trabajo institucional. "Nuestra federación comenzó con 12 clubes, hoy tenemos 300. Siempre digo que hay que hacer, hay que trabajar, hay que trabajar y no hay que hablar tanto. Bueno, está demostrado", manifestó.
Además, recordó que había conocido las instalaciones del Complejo Ledesma hace aproximadamente una década y celebró su transformación. "Habíamos conocido este lugar hace como 10 años y verlo como está hoy, principalmente para ellos, son los que van a disfrutar. Nosotros ya acá, hasta acá llegó nuestra tarea, nuestro acompañamiento, siempre gestionando. Van a disfrutar ellos, así que a nosotros eso también nos pone muy contentos", completó.
La satisfacción de los jugadores tucumanos
En representación de los jóvenes deportistas, Bautista Cabrera, integrante del seleccionado tucumano de fútbol de salón C17, expresó su entusiasmo por la posibilidad de competir como local y disponer de un espacio especialmente acondicionado para la concentración del equipo.
"La verdad que no hay nada más lindo que representar a Tucumán. Y como grupo estamos muy agradecidos de todo lo que se nos brinda a través de esta gran gestión y por tener este albergue donde vamos a poder estar concentrando. Estamos muy felices y esperando que empiece el torneo", afirmó.
Tucumán recibe a 12 seleccionados en el Torneo Argentino C17 de Futsal
En el marco de la misma jornada, y como segunda actividad del programa oficial, la Municipalidad realizó la presentación del Torneo Argentino de Selecciones C17 de Fútbol de Salón, una competencia nacional que reunirá a jóvenes deportistas de distintas provincias.
El campeonato se desarrollará desde este lunes 19 hasta el sábado 24 de octubre en el Polideportivo Natalio Mirkin del Club Atlético San Martín de Tucumán, con la participación de 12 seleccionados provenientes de diferentes ciudades y regiones del país.
Los equipos participantes representarán a Mar del Plata, San Rafael, Mendoza, Pico Truncado, Paraná, Rosario, Gualeguaychú, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Corrientes Interior, Río Grande y Tucumán, que será el anfitrión de la competencia.
El certamen forma parte del calendario oficial de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, entidad que organiza 33 torneos anuales en diferentes categorías y sedes del territorio nacional.
Durante su permanencia en San Miguel de Tucumán, las delegaciones participantes podrán utilizar las instalaciones del recientemente inaugurado Refugio León XIV, que comenzará así a cumplir una de sus principales funciones, como es brindar alojamiento a deportistas que llegan a la ciudad para participar de competencias y encuentros nacionales.
La presentación oficial del campeonato incluyó la proyección de un video de lanzamiento y las intervenciones de autoridades municipales y representantes de las entidades organizadoras.