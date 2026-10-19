La intendente Chahla inauguró el Refugio León XIV en el Complejo Ledesma, que recibirá a deportistas de todo el país

Por otra parte, la intendente reafirmó el lugar que ocupa el deporte entre las políticas destinadas a la juventud y destacó su contribución a la formación personal, la convivencia y el aprendizaje de valores. "Creemos en estos chicos que tienen sueños, pero que además tienen talento. El apoyo familiar, los valores que generan en equipo, la competencia sana, lo que se aprende de los triunfos y, sobre todo, de las derrotas, de cómo también gestionar las emociones, de cómo convivir, compartir con sus compañeros alegrías, tristezas. Todo eso enseña para la vida", expresó.